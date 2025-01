Weltcup in Cortina d'Ampezzo Goggia gewinnt Abfahrts-Klassiker in Cortina Stand: 18.01.2025 12:17 Uhr

Italien flippt aus! Sofia Goggia hat am Samstag (18.01.2024) den Abfahrts-Klassiker in Cortina d'Ampezzo gewonnen und sich für eine Fahrt voller Risiko belohnt. Da konnte auch Lindsey Vonn nur Staunen.

Bei Kaiserwetter auf der legendären Tofana verzückte Goggia mit einem wilden Ritt ohne größere Schnitzer und ließ der Konkurrenz mit einem angriffslustigen Rennen keine Chance. Die Italienerin siegte vor ihren Heim-Fans mit 42 Hundertstelsekunden vor Kajsa Vickhoff Lie (Norwegen) und ihrer Teamkollegin Federica Brignone (+ 0,55 s).

In St. Anton war Goggia zweimal ausgeschieden, in Cortina meldete sie sich stark zurück und genoss das Bad in der Menge: "Ich habe richtig Gas gegeben und mich gut gefühlt. Bei unseren Heimrennen müssen wir Italiener einfach performen" , lachte Goggia im Sportschau-Interview.

Nichts zu lachen hatte das deutsche Speed-Ass Kira Weidle-Winkelmann. Sie verpasste als 17. einen Platz in den Top Ten klar und war bedient: "Es war wieder zu verkrampft und nicht so locker. Das Rennen muss ich erst einmal verdauen. Da wird jetzt noch eine Stunde Wut im Bauch sein" , sagte sie der Sportschau.

Vonn vermeidet Sturz

Während sich die Führende nach den ersten 20 Starterinnen normalerweise entspannt zurücklehnen und die Sektkorken schon mal knallen lassen kann, ist das seit dem Comeback von Lindsey Vonn anders. Die 40 Jahre alt Ski-Legende, die erst kürzlich aus dem Ruhestand zurückkehrt ist, ist aufgrund fehlender Punkte mit hohen Startnummern unterwegs - diesmal kam die Amerikanerin als 31.

Für den Angriff auf das Podest reichte es bei Sonnenschein auf ihrer Lieblingsstrecke in Cortina nicht. Vonn wollte zu viel und übertrieb das Risiko im unteren Teil. Die Fans hielten nicht nur einmal den Atem an.

Die Amerikanerin, die mit einer Teilprothese im Knie unterwegs ist und einen Trainingssturz am Donnerstag verdauen musste, vermied diesmal einen "Abwurf", hatte aber als 20. keine Chance. In St. Anton war sie mit den Rängen sechs (Abfahrt) und vier (Super G) nur knapp am Podest vorbeigefahren.

Vonn war neben Goggia der Star auf der Strecke, auf der 2026 um Gold, Silber und Bronze bei den Olympischen Spielen gefahren wird. Dann will auch Vonn um die Medaillen mitmischen. Danach soll dann endgültig Schluss ein.

Weidle-Winkelmann abgeschlagen

Mit 28 ist dagegen Weidle-Winkelmann (SC Starnberg) im besten Alter, allerdings nicht in Bestform. Nach ihrem sechsten Platz im Super-G-Rennen in St. Anton musste sie in Cortina wieder einen Rückschlag verdauen. Die Bayerin fuhr zu verhalten, verlor im Mittelteil brutal viel Zeit und damit auch Tempo. Im Ziel war sie 1:33 Sekunden langsamer als die furiose Goggia. "Die Idee war grundsätzlich die richtige" , resümierte sie später im Sportschau-Interview. Allerdings sei sie zu verkrampft unterwegs gewesen: " Dann hat es nicht zusammengepasst und in der Delta-Kurve hat es mir die Ski verschlagen."

Auch Emma Aicher (SC Mahlstetten), die mit der hohen Startnummer 32 startete, hatte keine Chance auf eine Top-Platzierung und wurde am Ende 31.

Am Sonntag gibt es im WM-Ort von 2021 noch eine Chance: Im Super-G (11 Uhr, live in der Sportschau und im Ticker) beginnt für Weidle-Winkelmann und Aicher der nächste Angriff auf eine Top-Platzierung.