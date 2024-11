Wegen Schneemangels Riesenslaloms der Frauen in Mont-Tremblant abgesagt Stand: 30.11.2024 16:33 Uhr

Erste Absagen im alpinen Ski-Weltcup der Frauen: Die für Dezember geplanten Riesenslaloms im kanadischen Mont-Tremblant fallen aufgrund von Schneemangel aus.

Das teilte der Weltverband FIS am Samstag (30.11.2024) mit. Mont-Tremblant wäre nach den Rennen in Killington die nächste Stadion für die Riesenslalomfahrerinnen gewesen. In Kanada waren am 7. und 8. Dezember zwei Wettbewerbe angesetzt. Allerdings macht der akute Schneemangel den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung, weshalb beide Rennen abgesagt werden mussten.

Die FIS teilte mit, für die beiden Riesenslaloms einen Ersatz im Verlaufe der Saison finden zu wollen. Im engen Wettkampfkalender mit den Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm im Februar dürfte das allerdings kein leichtes Unterfangen werden.