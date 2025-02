Ski-Alpin-Weltcup Für Dürr & Co. geht es wieder um Weltcup-Punkte Stand: 20.02.2025 12:13 Uhr

Die Alpine Ski-WM von Saalbach-Hinterglemmist vorbei, jetzt steht der Weltcup-Alltag wieder auf dem Programm.

Bereits am Freitag sind die Frauen in Sestrière gefragt. Dort wird der ausgefallene Riesenslalom von Tremblant (Kanada) nachgeholt. Für den Deutschen Skiverband (DSV) gehen Lena Dürr, Emma Aicher und Fabian Dorigo an den Start. Dürr überraschte im WM-Riesenslalom als starke Neunte. Nach eigenen Aussagen war es "ihr bester Riesenslalom seit Jahren".

Top-Favoritin ist aber Weltmeisterin Federica Brignone. Tausende Tifosi werden die 34-Jährige auf der traditionsreichen Strecke im Piemont bei ihrem Heimrennen lautstark anfeuern.

Am Samstag folgt ein weiterer Riesenslalom und am Sonntag der Slalom - bei dem Dürr nach ihrem schwachen WM-Abschneiden etwas gut machen möchte. In der Slalom-Wertung ist mittlerweile auf Platz fünf zurückgefallen. Für Emma Aicher geht es darum, im Slalom mal wieder ins Ziel zu kommen.

Speedfahrer in Crans Montana gefordert

Die Männer kämpfen am Samstag und Sonntag in Crans Montana - dem Austragungsort der WM 2027 - in Abfahrt und Super-G um Weltcup-Punkte. Kommt es wieder zu einem Schweizer Duell zwischen Weltmeister Franjo von Allmen und dem Gesamtweltcup-Führenden Marco Odermatt?

Der DSV reist mit einem Rumpf-Aufgebot die Schweiz. Simon Jocher verpasst die ersten Rennen nach der Ski-WM aufgrund von Rückenproblemen. Der 28-Jährige kämpfte bereits in den letzten Wochen immer wieder mit Verletzungen. Für den DSV gehen Romed Baumann und Luis Vogt an den Start.