Slalom in Semmering Dürr mit Siegchancen - Ljutic führt Stand: 29.12.2024 11:32 Uhr

Lena Dürr hat nach dem ersten Lauf beim Slalom in Semmering Chancen auf den Sieg. Die 33-Jährige liegt hinter der Kroatin Zrinka Ljutic auf Rang zwei.

Lena Dürr eröffnete das Rennen auf dem Zauberberg und zeigte eine zwar fehlerlose, aber nicht wirklich schnelle Fahrt. Im Ziel quittierte die beste deutsche Technikerin, die am Samstag im Riesenslalom 22. geworden war, ihren Lauf mit einem Kopfschütteln.

Dürr: Startnummer eins "sicherlich kein Nachteil"

Aus ihrer Sicht wäre mehr drin gewesen. Doch im Laufe des Rennens sollte sich herausstellen, dass die Frau vom SV Germering noch alle Chancen auf ihren dritten Weltcup-Sieg ihrer Karriere hat. "Ich habe auch gedacht, ich falle noch deutlich weiter nach hinten. Der Lauf hatte es in sich", erklärte Dürr im ZDF.

Die Startnummer eins sei "heute sicher kein Nachteil gewesen, weil die Piste im Vergleich zu gestern nachgelassen hat", so Dürr weiter, die schon die Marschrichtung für das Finale vorgab. Sie wolle "gedanklich zwei erste Läufe fahren".

Ljutic führt nach erstem Durchgang

Denn nur eine war am Zauberberg im ersten Durchgang schneller: Zrinka Ljutic. Die 20-Jährige startete direkt nach Dürr und profitierte von dem von ihrem Vater und Trainer gesteckten Kurs. Die Kroatin übernahm mit mehr als fünf Zehntelsekunden vor Dürr die Führung.

"Ich bin sehr glücklich. Ich wollte nur attackieren. Ich glaube, das wollte die Strecke von mir", sagte die Führende im ZDF und wies daraufhin, dass der Kurs ihr auch zugute kam. "Mein Vater hat gesagt, das Setting wird mir gefallen. Ich kann pushen", Ljutic, die noch ein "Danke, Papa" anfügte.

An Ljutics Zeit sollte auch Camille Rast, die Führende in der Slalom-Wertung nicht mehr rankommen. Die Schweizerin, die zuletzt den Slalom in Killington gewinnen konnte, geht mit fast einer Sekunde Rückstand in den zweiten Lauf (+0,98 Sekunden). Damit reihte sie sich auch deutlich hinter Dürr (+0,51 Sekunden) ein.

Aichers Fehler im letzten Teil kostet

Die zweite deutsche Fahrerin Emma Aicher war im ersten Durchgang unter den schnellsten 15 Fahrerinnnen. Die 21-Jährige zeigte eine engagierte Fahrt, leistete sich im Zielhang aber einen entscheidenden Fehler, der eine schnellere Zeit verhinderte.

"Es hat sich richtig schlecht angefühlt", gab sich Aicher hinterher kritisch, erkannte aber auch: "Außer dem Fehler im Zielhang war's aber wohl in Ordnung." Aicher geht als 13. mit fast 2,5 Sekunden in den zweiten Lauf (+2,46 Sekunden). Jessica Hilzinger dürfte mit 3,6 Sekunden Rückstand nicht im Finale vertreten sein.