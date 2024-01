Rodeln in Innsbruck Taubitz holt EM-Silber und verliert nur knapp gegen Egle Stand: 13.01.2024 12:22 Uhr

Die Österreicherin Madeleine Egle hat den Einsitzer der Frauen in Innsbruck gewonnen. Julia Taubitz und Anna Berreiter komplettierten das Podest. Der Weltcup war gleichzeitig die Europameisterschaft.

24 Tausendstel fehlten Julia Taubitz am Ende zum Sieg. Die 27-Jährige hatte sich zu Beginn ihrer Fahrt einen kleinen Fehler erlaubt und die Bande berrührt. "Wenn da oben gleich der Schwung fehlt, dann hat man - vor allem, wenn es so eng zugeht - einfach verloren", sagte Taubitz im ZDF. Der Sieg ging an die Österreicherin Madeleine Egle. Bronze holte sich die Weltmeisterin Anna Berreiter (Berchtesgaden).

Taubitz unterliegt erneut Egle

Schon zuletzt beim Heim-Weltcup in Winterberg musste sich Taubitz nur der starken Egle knapp geschlagen geben. Zuvor hatte die 27-Jährige zwei Rennen nacheinander gewonnen. U23-Weltmeisterin Merle Fräbel (Suhl) beendete ihr erstes Rennen bei einer Seniorinnen-EM auf Platz 14, Melina Fabienne Fischer (Zwickau) wurde 16. Der Frauen-Einer war erst der Auftakt eines aus deutscher Sicht vielversprechenden EM- und Weltcup-Wochenendes. Nach den Doppelsitzer-Rennen der Männer (ab 11.55 Uhr) und Frauen (ab 12.45 Uhr) am Samstag geht es für die Top-Rodler Max Langenhan und Felix Loch am Sonntag (ab 10.00 Uhr) um den Titel. Die EM in Innsbruck-Igls ist für die Deutschen auch die Generalprobe für die Heim-WM in Altenberg (26. bis 28. Januar).