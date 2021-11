Rodler erleben Tortur in China

Sportschau: Zweieinhalb Wochen Vorbereitung auf der Olympia-Bahn liegen hinter Ihnen und der Mannschaft. Mit welchen Eindrücken sind Sie zurückgekehrt?

Norbert Loch: Ich nenne es mal gewöhnungsbedürftig. Die Organisation und Kommunikation ist manchmal nicht zu verstehen. Zwölf Athleten meines Teams mussten direkt nach der Ankunft in eine Isolation. Wir wussten drei Tage lang nicht, warum. Erst dann stellte sich heraus, dass ein russischer Athlet, der wohl in unserer Nähe im Flugzeug saß, positiv getestet worden war. Aufgrund dieses Falles mussten wir 14 Tage im Hotel in Isolation. Also Essen im Zimmer und nur zum Training raus. Jeden Morgen zwischen 5.00 und 7.00 Uhr mussten wir in der Lobby zum PCR-Test. Es war eine Tortur. Ich bin in den zweieinhalb Wochen drei Jahre älter geworden.

Und dann gab es auch noch einen positiven Test in Ihrem Team …

Loch: Das war furchtbar. Am 16. November - also 12 Tage nach unserer Ankunft in China - wurde Tobias Arlt positiv getestet. Er wurde direkt an der Bahn mit dem Krankenwagen abgeholt, im Rennanzug und mit Helm unter dem Arm. Tobi musste zwei Tage in einem Hygienehotel ausharren, bis sich herausstellte, dass es ein falsch-positiver Test war. Das war wieder eine schwierige Situation für uns.