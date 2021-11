Weltcups im Eiskanal in Altenberg ohne Zuschauer

Das teilten der Veranstalter, die Wintersport Altenberg GmbH (WiA), sowie das Organisationskomitee am Dienstag (23.11.21) mit. Nach der aktuell geltenden Corona-Notfallverordnung bleibt den Organisatoren nichts anderes übrig.

Betroffen sind der Europacup im Bob an diesem Wochenende sowie die Weltcups Bob und Skeleton am ersten Dezember-Wochenende sowie der Rodel-Weltcup am 11./12. Dezember.