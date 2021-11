Rennrodel-Weltmeisterin Julia Taubitz liegt am Sonntag (21.11.2021) nach dem ersten Durchgang aussichtsreich auf Podestkurs. In 59,397 Sekunden fuhr die Erzgebirglerin die zweitbeste Zeit auf der neu gebauten Bahn in China. Vor dem finalen zweiten Lauf hat Taubitz nur sieben Tausendstelsekunden Rückstand auf die Führende Madeleine Egle aus Österreich. Dritte ist mit Lisa Schulte ebenfalls eine Österreicherin (+ 0,403 Sekunden).