Die Nordischen Kombinierer absolvieren auf der WM-Schanze von 2019 die letzten Leistungstests vor dem Saisonhöhepunkt in Seefeld. "Seefeld ist für uns noch einmal sehr wichtig, eine Stadortbestimmung vor Olympia. Drei Wettkämpfe in einem neuen Format, mit Rennen über 7,5 km, 10 km und 12,5 km", so Bundestrainer Herrman Weinbuch.

Allerdings machte am Freitag, beim ersten der drei Wettbewerbe, der Wind einen Strich durch die Rechnung. Das Springen konnte nicht durchgeführt werden, stattdessen sollte der provisorische Wertungsdurchgang (PCR) vom Vortag zum tragen kommen. Dort hatte sich der Weltcup-Gesamtzweite Jarl Magnus Riiber (NOR) vor Terence Weber und Kristjan Ilves durchgesetzt. Topfavorit Johannes Lamparter (AUT) war Vierter.

Weber geht nach seinem Sprung auf 99,5 Meter mit einem Rückstand von 57 Sekunden auf den führenden Norweger in die Loipe. Zeitgleich mit ihm wird der Este Kristjan Ilves auf die Strecke gehen, der bei deutlich mehr Anfahrt den weitesten Sprung (109 Meter) stand.

Geiger, Frenzel und Rydzek mit guten Aussichten

Im DSV-Team können Vinzenz Geiger als Siebter (+1,23 Minuten), Eric Frenzel (+1,23) als Neunter und Johannes Rydzek (+1:44) als 13. auch noch nach vorne laufen. Manuel Faißt, Julian Schmid, Fabian Rießle starten von Rang 19, 21 und 45.