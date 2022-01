Premiere in der Nordischen Kombi - erster Mixed-Team-Wettbewerb

Am Freitag (07.01.2022) steht in der Nordischen Kombination eine Premiere im Weltcup-Kalender. Eine Premiere und ein "Wettkampfhöhepunkt der Saison" , wie Horst Hüttel Teammanager der Kombinierer im Deutschen Skiverband meint. Erstmals stehen Männer und Frauen im Weltcup in einem Mixed-Wettbewerb am Start.

Zwei Männer und zwei Frauen am Start

Ab 10 Uhr geht es im italienischen Val di Fiemme für zwei Athletinnen und Athleten pro Nation zunächst von der Normalschanze, ab 13.15 Uhr geht dann eine gemischte 4x5-Kilometer-Staffel in die Loipe. "Das wird sicher spannend" , verspricht Hüttel.

"Im Sommer Grand- Prix hatten wir bereits einen Mixed-Wettbewerb. Obwohl die größeren Nationen wir Deutschland, Österreich und Norwegen mit Bestbesetzung am Start waren, haben es auch kleinere Nationen wie Russland und Italien auf das Podest geschafft."

Auch Männer-Bundestrainer Hermann Weinbuch freut sich auf die Premiere: "Wir sind sehr gespannt, wie der Teamgeist zwischen den Damen und Herren sein wird und was am Ende herauskommt."

Werbung für Winter-Olympia 2026

Der Mixed-Wettkampf rund vier Wochen vor den Olympischen Spielen soll zudem die Pläne des Ski-Weltverbandes unterstützen, die Nordische Kombination der Frauen endlich ins Olympische Programm aufzunehmen. Schließlich ist die Nordische Kombination die einzige Sportart bei Olympia, bei der es noch keine Frauen-Wettkämpfe gibt.

"Es schauen mehr Leute"

Der Mixed-Wettkampf von Val di Fiemme sei auf jeden Fall der richtige Schritt zu einer möglichen Olympia-Premiere im Jahr 2026, meint etwa Svenja Würth. "Sowas tut unserer Sportart wahnsinnig gut, weil dann die Medienpräsenz höher ist“" , sagte die Kombiniererin, die am Wochenende allerdings aus familiären Gründen fehlen wird, der Deutschen Presse-Agentur.

"Es schauen sich wenige Leute einen Weltcup der Damen-Kombination an, weil man einfach die Namen noch nicht kennt und die Sportart noch nicht kennt. Wenn das zusammen mit den Männern stattfindet und dann solche Aushängeschilder wie Terence Weber oder Eric Frenzel im Fernseher zu sehen sind, dann schauen es einfach mehr Leute an."

Frenzel und Nowak in einem Team?

Wie es sich bei einer Premiere so anfühlt, weiß Jenny Nowak: Bei der Junioren- WM 2020 in Oberwiesenthal holte sie bei der JWM -Mixed-Premiere Silber. Nun ist sie auch beim Weltcup am Start: "Ich freue mich auf Predazzo, da wir dort das allererste Mal einen Mixed-Team-Wettbewerb im Weltcup haben" , sagt die 19-Jährige, die bei der JWM vor knapp zwei Jahren zudem Junioren-Weltmeisterin im Einzel wurde. Zu den damaligen Gratulanten gehörte auch Eric Frenzel. Beim Wettkampf am Freitag könnten die beiden nnun erstmals zusammen im gleichen Wettkampf springen und laufen.

Männer: Spitzenreiter Riiber fehlt wegen Rücken

Vorbereitet haben sich die Frauen in der vergangenen Woche direkt im Fleimstal an der Schanze in Predazzo auf das Weltcup-Wochenende. Die Männer haben noch einmal ein Sprungtraining in Planica eingeschoben.

Für die Männer ergibt sich zudem die Chance, den Rückstand im Gesamt-Weltcup auf den überlegenen Spitzenreiter Jarl Magnus Riiber etwas zu verkürzen. Der Norweger muss die Wettkämpfe am Wochenende wegen einer Rückenverletzung auslassen.