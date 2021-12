Vier deutsche Kombinierer jagen Überflieger Riiber

Jarl Magnus Riiber ist auf dem besten Weg zu seinem siebten Sieg: Der fast unschlagbare Norweger führt auch am Sonntag (19.12.2021) nach dem Springen in Ramsau am Dachstein (Österreich). Riiber startet im letzten Rennen des Jahres (ab 15.45 Uhr im sportschau.de-Ticker) als Erster, doch sein Vorsprung ist mit 21 Sekunden nicht ganz so üppig wie sonst.