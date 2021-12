Riiber dominiert Springen in Ramsau - Schmid auf Rang zwei

Jarl Magnus Riiber ist in diesem Jahr einfach nicht zu schlagen. Der Norweger dominiert das Springen in Ramsau und setzt sich mit seinem Sprung über 102 Meter und 140,20 Punkten weit von der Konkurrenz ab. Zweitbeste Springer waren Julian Schmid und Simen Tiller (NOR) mit jeweils 128.20 Punkten. Riiber wird mit 48 Sekunden Vorsprung starten (13.45 Uhr).