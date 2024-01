Nordische Kombination Rettenegger nach dem Springen vor Riiber - Weber bester Deutscher Stand: 13.01.2024 10:55 Uhr

Nach dem Springen liegt der Österreicher Thomas Rettenegger knapp vor Jarl Magnus Riiber in Führung. Terrence Weber geht als bester Deutscher als Siebter in die Loipe.

Der Österreicher Thomas Rettenegger hat Jarl Magnus Riiber bei der Nordischen Kombination im Springen geschlagen (147,4 Punkte). Retteneggers Sprung auf 105,5 Meter konnte der Weltcup-Gesamtführende nicht kontern (146,4). Der Abstand beträgt umgerechnet aber nur vier Sekunden. Dritter ist zur Halbzeit Franz-Josef Rehrl aus Österreich. Bester Deutscher ist Terrence Weber auf Rang sieben, der seine Stärken auf der Schanze ausspielen konnte.

Rydzek braucht Aufholjagd

Johannes Rydzek, der beim letzten Weltcup im österreichischen Ramsau als bester Deutscher Vierter wurde und im Gesamtweltcup derzeit bester Deutscher ist (5.), braucht von Rang 29 eine gewaltige Aufholjagd in der Loipe. Für den zweitbesten Deutschen im Gesamtweltcup Julian Schmid ging es auf 99 Meter auf seiner Heimschanze am Schattenberg. Er ist nach dem Springen 13. Sein Sprung sei "wieder ok" gewesen, befand der Oberstdorfer im ZDF-Interview. "Von der Saison her waren das meine besten vier, fünf Sprünge, die ich gestern und heute hier zeigen konnte, und deshalb muss ich damit jetzt erstmal zufrieden sein."

Geiger kommt "langsam wieder in Schwung"

David Mach (12. / 129,2) und Manuel Faisst (14. / 126,3) starten unter den besten 15 in die Loipe. Der beste deutsche Läufer Vinzenz Geiger startet als 18. (123,6) und muss einen Rückstand von +1:35 Minuten aufholen auf den Führenden. "Ich bin ganz zufrieden mit dem Sprung, der war gar nicht schlecht. Sicher noch nicht perfekt, aber ich komme jetzt langsam wieder in Schwung", zeigte sich der Oebrstdorfer zufrieden mit seiner Leistung.