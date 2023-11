Nordische Kombination Fabian Rießle gibt sein Weltcup-Comeback Stand: 30.11.2023 11:33 Uhr

Der dreimalige Team-Weltmeister Fabian Rießle steht vor seinem Comeback im Weltcup der Nordischen Kombinierer. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag bekannt.

Mach und Sommerfeldt fehlen krankheitsbedingt

Der 32-Jährige rückt In Lillehammer/Norwegen für David Mach und Tristan Sommerfeldt, die mit Erkältungsinfekten ausfallen, in den deutschen Kader. Zum Auftakt im finnischen Kuusamo am vergangenen Wochenende hatte Rießle gefehlt.

In Lillehammer wollen die Kombiniere ihre gute Form aus Kuusamo bestätigen. Eric Frenzel, Trainer der Nordischen Kombinatierer, gibt sich optimistisch: "In der Vergangenheit war das immer ein gutes Pflaster für uns. Auch die Schanzen hatten wir oft gut im Griff."

Frenzel sieht beim Springen "noch Reserven"

Dort sollen seinem Team dann auch noch bessere Sprünge gelingen. "Die meisten unserer Athleten haben da noch Reserven, das war noch nicht das Optimum, was sie in Finnland gezeigt haben. Ich bin guter Dinge, dass wir noch einen weiteren Schritt nach vorne machen können" , sagte Frenzel, den die Laufleistugnen seines Teams schon jetzt "richtig positiv und zuversichtlich stimmen" .

Auch Julian Schmid, der am Sonntag in Kuusamo mit Platz fünf bester Deutscher wurde, geht optimistisch in den Weltcup in Lillehammer. "Die Schanze liegt mir dann hoffentlich etwas besser als die in Kuusamo. Ich hoffe, dass wir sehr gute Sprünge zeigen können" , so Schmid.