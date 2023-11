Nordische Kombination Geiger nach dem Massenstart hauchdünn vorne Stand: 26.11.2023 10:29 Uhr

Beim Massenstart-Rennen in Ruka ist Vinzenz Geiger ganz knapp vorne. Nun muss der Olympiasieger seine Führung auf der Schanze behaupten.

Gibt es im dritten Versuch den ersten deutschen Weltcup Sieg in der Nordischen Kombination? Beim Massenstart-Rennen am Sonntag im eisigen Ruka siegte Vinzenz Geiger vor Jörgen Graabak und Johannes Rydzek.

Geiger führt - reicht das für den Tagessieg?

Allerdings sind die Abstände denkbar knapp. Geiger, der am Freitag und Samstag Probleme auf der Schanze hatte, hat nur 0,6 Sekunden Vorsprung vor den beiden Verfolgern. Alle drei lieferten sich einen Schlussspurt auf den letzten Metern der zehn Kilometer.

Der Massenstart ist die dritte Variante, die an diesem Wochenende im finnischen Ruka gelaufen wird. Normalerweise wird mit dem Springen gestartet, doch am Sonntag wird die Reihenfolge getauscht. Dies stellt einen Vorteil für die starken Springer dar, da es für die Athleten schwer ist, sich nach dem Massenstart aus dem Hauptfeld zu lösen und einen großen Vorsprung herauszulaufen.

Vier Deutsche haben Podest im Blick

Das DSV-Team um den neuen Trainer Erik Frenzel besitzt insgesamt eine gute Ausgangslage für das Springen von der Großschanze am Mittag (13.35 Uhr). Julian Schmid als Sechster (1,6 Sekunden Rückstand) und Manuel Faißt als Elfter (5,9 Sek.) liegen noch in Schlagdistanz zu Geiger.

Die unerfahrenen Wendelin Thannheimer (15. Platz), David Mach (16.) und Tristan Sommerfeldt (18.) sind ebenfalls gut dabei, einzig der starke Springer Terence Weber liegt mit Platz 33 schon mehr als eine Minute zurück.

Freitag und Samstag kein deutsches Podest

Am Samstag war Weber, der seine gute Leistung vom Freitag bestätigte und auf 142,5 Meter segelte, nach dem Springen noch als Dritter in die Verfolgung gegangen, fiel dann jedoch zurück. Julian Schmid lief derweil im Gundersen-Rennen (klassische Technik in der Loipe) noch an Weber vorbei und war als Fünter bester Deutscher.

Geiger brachte sich an beiden Tagen um eine gute Ausgangsposition. Der nach wie vor gesundheitlich angeschlagene Oberstdorfer konnte nach schwächeren Sprüngen nicht auf die vorderern Ränge laufen. Am Sonntag geht er nun als Letzter vom Bakken.

Rydzek Vierter beim "Compact Race"

Am Freitag hatte Rydzek bei der Premiere des neu eingeführten "Compact Race" den Sprung auf das Podest nach starker Aufholjagd als Vierter nur knapp verpasst. Den Sieg hatte sich Norwegens Jens Luras Oftebro vor seinen Landsmännern Riiber und Graabak gesichert.