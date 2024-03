Nordische Kombination Mach und Rydzek halten Podestchance am Leben Stand: 17.03.2024 13:21 Uhr

Gelingt den deutschen Kombinierern im letzten Rennen der Saison noch einmal der Sprung auf das Podest? Nach dem Springen am Sonntag (17.03.2024) in Trondheim stehen die Chancen für David Mach und Johannes Rydzek zumindest nicht schlecht.

Mach zeigte aus deutscher Sicht mit 132,5 Metern einmal mehr die beste Leistung von der Schanze. Der 23-Jährige, der es im Februar in Otepää erstmals auf das Podest geschafft hatte, liegt vor dem Langlauf über 10 km (14.55 Uhr im Sportschau-Liveticker) auf Platz sieben.

Drei Österreicher in Führung

Sein Rückstand auf den führenden Österreicher Stefan Rettenegger, der mit 141 Metern einen neuen Schanzenrekord aufstellte, beträgt zwar bereits über eine Minute, das Podest ist allerdings nur 30 Sekunden entfernt. Auf den Plätzen zwei und drei liegen mit Johannes Lamparter (+5 Sekunden) und Franz-Josef Rehrl (+36) derzeit zwei weitere Österreicher.

Auch Johannes Rydzek ist noch aussichtsreich dabei. Der Olympiasieger von 2018 kam auf 128,5 Meter und geht direkt hinter Mach ins Rennen. Deutlich mehr Rückstand haben bereits Terence Weber als 13. (+ 1:42 Minute) und Julian Schmid auf Rang 14 (+1:46). Wendelin Thannheimer folgt auf Platz 19 (+2:06).

Faißt und Geiger weit hinten

Manuel Faißt und Vinzenz Geiger haben sich dagegen bereits einen großen Rückstand eingehandelt. Beide kamen auf der Schanze nicht zurecht und gehen mit einer Hypothek von mindestens 2:45 Minuten ins Rennen. Tristan Sommerfeldt liegt abgeschlagen auf Platz 44 (+4:05).

Jarl Magnus Riiber fehlt beim Weltcupfinale in Trondheim. Der Norweger, der in diesem Winter 16 Siege gefeiert und sich mehr als souverän den Gesamtweltcup geholt hatte, verzichtet aufgrund einer Knieverletzung auf einen Start beim Austragungsort der Weltmeisterschaften im kommenden Jahr.

Saison ohne deutschen Sieg droht

In einer insgesamt enttäuschenden Saison für die deutschen Kombinierer hatten Faißt und Mach für die bisher einzigen Podestplätze gesorgt. Im Teamsprint und zuletzt in der Mixed-Staffel am Samstag in Trondheim sprang zwar jeweils ebenfalls Platz drei heraus, von einem Sieg sind die DSV-Kombinierer in diesem Winter aber stets weit entfernt. Sollte sich das auch am Sonntag nicht ändern, droht die erste Saison ohne einen deutschen Sieg seit 25 Jahren.