Nordische Kombination Weber schielt in Oslo aufs Podest - Riiber wieder unantastbar Stand: 09.03.2024 11:01 Uhr

Zwei deutsche Kombinierer sind beim Weltcup in Oslo in Schlagdistanz zum Podest. Vor dem Langlauf liegen Terrence Weber und David Mach auf Platz vier und sechs. In Führung liegt einmal mehr Dominator Jarl Magnus Riiber. Der Norweger, bereits Gesamtweltcup-Sieger, sprang mit 135 Metern deutlich am weitesten und hat 1:18 Minute Vorsprung auf den zweitplatzierten Österreicher Johannes Lamparter. Ab 14 Uhr geht es auf die 10 Kilometer lange auf Langlaufstrecke am Holmenkollen.

Aus deutscher Sicht liegt Weber als bester Deutscher zwar ebenfalls bereits weit hinter Riiber zurück, doch auf Franz-Josef Rehrl auf Platz drei sind es nur sechs Sekunden Rückstand. Gemeinsam mit Mach, der noch einmal zehn Sekunden hinter Weber liegt, könnte der 27-Jährige noch auf Rehrl heranlaufen.

Mach stand in Oslo bereits auf dem Weltcup-Podest. " Das gibt unheimlich viel Selbstvertrauen ", sagte der 23-Jährige aus Buchenberg. " Ich hoffe, ich finde eine gute Gruppe, bei ich mitlaufen kann. Für das Podest müsste bei mir alles passen ."

Restliche DSV-Kombinierer abgeschlagen

Die übrigen deutschen Athleten sind bereits weit zurück. Manuel Faißt (+2:53 Minuten) auf Rang 15 sowie Johannes Rydzek (+3:04) und Vinzenz Geiger (+3:09) auf den Plätzen 21 und 23 werden es schwer haben, noch ganz vorne anzugreifen.