Nordische Kombination Windlotterie in Oslo - nur Faißt stürzt im DSV-Team nicht ab

Bei schwierigsten Bedingungen hat die enttäuschende Saison der deutschen Kombinierer eine weitere Episode erhalten: Abgesehen von Manuel Faißt sind alle DSV-Athleten am Sonntag (10.03.2024) vor dem Langlauf abgeschlagen.

Der zweimalige Drittplatzierte in dieser Saison hat das Springen mit einer Weite von 118 Metern als Siebter beendet und geht mit einem Rückstand von 47 Sekunden auf das Podium (Dritter ist Franz-Josef Rehrl) am Mittag an den Start. Sein Ausnahmekönnen bewies erneut Jarl Magnus Riiber, der trotz der Bedingungen einen Tag nach seinem Rekordsieg das Springen gewann und mit 30 Sekunden vor Johannes Lamparter seinen 16. Erfolg der Saison anpeilt.

Frenzel mit erster Bundestrainer-Saison "nicht zufrieden"

Für das DSV-Team ist es die vorletzte Chance, eine verkorkste Saison zumindest noch gut abzuschließen. Erst dreimal schafften es Einzelathleten (zweimal Faißt, einmal Moch) auf das Podest, von einem Sieg war die deutsche Mannschaft stets sehr weit entfernt. Eine enttäuschende Premieren-Saison für den ehemalige Top-Kombinierer Eric Frenzel als Bundestrainer.

" Wir sind natürlich nicht zufrieden. Wir waren immer ein Stück weit hinten dran, speziell auf der Schanze. Läuferisch ist das Niveau unserer Jungs weiter sehr stark, wir hatten aber vor dem Winter schon den Anspruch und das Gefühl, auf der Schanze wesentlich näher dran zu sein ", sagte Frenzel im Sportschau-Interview.

Bestes Beispiel für diese Disbalance: Vinzenz Geiger ist in der Loipe der beste Kombinierer, auf der Schanze fällt er aber stets soweit zurück, dass er noch keine Chance auf die vorderen Plätze hatte. Nun in Oslo und nächsten Sonntag (17.03.2024) beim Weltcupfinale in Trondheim gibt es die letzten Chancen, dies zu ändern.

Mach: "Springen macht so überhaupt keinen Spaß"

Doch dafür müssen den DSV-Athleten (abgesehen von Faißt) in der Loipe jedoch Fabelläufe gelingen. Der sonst wohl beste deutsche Springer Mach (24./+3:07 Minuten) stürzte auf nur 110,5 Meter ab und wird aller Voraussicht nach nicht in das Rennen um die Top 10 eingreifen können. " Die Bedingungen sind sehr turbulent und unfair. Das Springen macht so überhaupt keinen Spaß ", sagte Mach im Sportschau-Interview.

Ähnliches gilt auch für Terence Weber, der am Samstag noch bester Deutscher Springer und im Gesamtranking Siebter war. Er sprang nur einen Meter weiter und hat als 22. (+drei Minuten) auch kaum noch Chancen auf eine gute Platzierung. Julian Schmid kam immerhin auf eine Weite von 112,5 Meter und geht eine Sekunde nach Weber im Langlauf an den Start.

Geiger enttäuscht wieder, Sommerfeldt zahlt Lehrgeld

Mit riesigem Rückstand geht auch wieder Topläufer Geiger in den Langlauf. Nach nur 105,5 Metern geht er als 38. 3:50 Minuten nach Riiber in die Loipe, bei Johannes Rydzek (26./108,5 Meter) sind es auch noch 3:12 Minuten. Wendelin Thannheimer gelang mit 114,5 Metern ein passabler Sprung, er ist als 17. zweitbester Deutscher (+2:48 Minuten).