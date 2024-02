Nordische Kombination DSV-Trio mit Podestchancen - Armbruster abgeschlagen Stand: 11.02.2024 10:25 Uhr

Die deutschen Nordischen Kombiniererinnen haben sich beim Weltcup in Otepää (Estland) eine gute Ausgangsposition für den Langlauf erarbeitet. Einzig Nathalie Armbruster liegt schon weit zurück.

Nach dem Springen am Sonntag (11.02.2024) liegen einmal mehr die Norwegerinnen in Führung. Mari Leinan Lund sprang wie Gyda Westvold Hansen auf 91 Meter, bekam allerdings mehr Punkte für ihren Sprung. Damit geht sie mit einem Vorsprung von 17 Sekunden in den Langlauf über 5 Kilometer (12.35 Uhr im Sportschau-Livestream). Auf Platz drei liegt die Führende im Gesamtweltcup, Ida Marie Hagen (+46 Sekunden), die am Vortag gewonnen hatte.

Auch Jenny Nowak, die am Samstag mit Platz vier überzeugen konnte, kann sich erneut Chancen auf ein Top-Resultat ausrechnen. Aktuell liegt sie mit einer Minute Rückstand auf Platz fünf, das Podest ist aber nur 14 Sekunden entfernt. Direkt hinter ihr starten Svenja Würth (+1:31 Minute) und Maria Gerboth (+1:34).

Nathalie Armbruster erwischte dagegen keinen guten Sprung. Nach nur 73,5 Metern belegt sie nur Rang 14 (+3:38) und hat keine Chance mehr, vorne anzugreifen.