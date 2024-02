Nordische Kombination in Seefeld Deutsche Kombi-Frauen nach dem Springen in Lauerstellung Stand: 03.02.2024 12:29 Uhr

Zwei Norwegerinnen liegen am Samstag (03.02.2024) zur Halbzeit beim Weltcup in der Nordischen Kombination in Seefeld (Österreich) in Führung. Normalerweise würden sie den Sieg unter sich ausmachen, doch ein neues Wettkampfformat lässt die Spannung beim Rennen über fünf Kilometer (ab 14:20 Uhr in der Sportschau) offen.

Jenny Nowak setzte am Samstagmittag ein Achtungszeichen. Die erste deutsche Kombi-Meisterin und Junioren-Weltmeisterin erwischte einen starken Sprung auf 97 Meter und geht als Dritte in den Lauf - nur zwölf Sekunden hinter Gyda Westvold Hansen. Nowak war eigentlich Vierte, rückte aber einen Platz nach vorn, weil Mari Leinan Lund nach ihrem fulminanten Sprung auf (108,5 m) disqualifiziert wurde. Der Anzug passte nicht.

Westvold Hansen führt nach dem Springen

Beste auf der Schanze war die Dominatorin der vergangenen Saison, Gyda Westvold Hansen (feierte da 13 Siege in Folge). Die Norwegerin gewann das Springen mit einem Satz auf 105 Meter und geht als Gejagte vor Ida Marie Hagen (102 m) und Nowak ins Rennen.

Neben Nowak hat vor allem Deutschlands beste Kombiniererin Nathalie Armbruster beste Chancen auf das Podest. Obwohl die 18-Jährige nur 95 Meter sprang, startet sie als Achte nur 36 Sekunden nach Westvold Hansen. Armbruster ist eine der Starterinnen, die vom Compact-Format profitiert. Dabei stehen die Zeitrückstände für den folgenden Skilanglauf über 5 Kilometer bereits fest.

Maria Gerboth vom WSV Schmiedefeld hatte einige Probleme, landete aber trotz eines unruhigen Fluges erst bei 91 Metern und geht als Elfte zumindest mit Top-Ten-Chancen in das Rennen.

Svenja Würth lässt Wettkampf aus

Das ohnehin schmale deutsche Team - nur vier Athletinnen sind nach Seefeld gereist - schmolz wie die Sonne im Seefelder Schnee. Kurz vor dem Wettkampf zog Svenja Würth zurück. Die Starterin vom SV Baiersbronn war am Freitag beim Langlauf gestürzt. Bundestrainer Florian Aichinger erklärte das Mini-Team: " Einige unserer jungen Athletinnen sind bei den Junioren-Weltmeisterschaften am Start ." Er kündigte an, dass auch bei der nächsten Weltcup-Station in Otepää nur vier Athletinnen antreten werden.