Nordische Ski-WM Erste Medaillen fürs deutsche Team: Konfetti, Korken und der Kronprinz Stand: 28.02.2025 21:16 Uhr

Bei der nordischen Ski-WM in Trondheim gab es am Freitag die ersten Medaillen für das deutsche Team. Gefeiert wurden die mit Konfetti, Korken und dem Kronprinzen.

In dicken Strickpullovern und schweren Schuhen sind viele Fans in Trondheim schon früh auf dem Weg raus aus der Stadt – in den Wald, wo die großen Stahltribünen aufgebaut, Loipen präpariert und bunte WM-Banner zwischen den Bäumen aufgestellt worden sind. Sie haben sich kleine norwegische Flaggen an ihre Rucksäcke gesteckt, Glocken mit der Gravur "Trondheim 2025" um ihren Hals gehängt und sich mit Snacks für einen langen WM-Tag ausgestattet. Der Hype – er ist real in Trondheim.

Über 200.000 Tickets waren schon vor der Eröffnungsfeier am Mittwoch verkauft. Mit einem "heihei" begrüßen sich Fans und Ordnungskräfte, viele haben sich Klappstühle mitgebracht, norwegische Fähnchen ins Gesicht gemalt oder das Maskottchen als Plüschtier unter dem Arm. Das Highlight für die heimischen Fans am Freitag: der Mixed-Team-Wettbewerb in der Nordischen Kombination.

Freitag: "Silbermedaille? Das ist unglaublich"

Da ist das norwegische Team schon früh Favorit und so feiern die Fans bereits vor dem Zieleinlauf im Wechsel den zu erwartenden WM-Titel und Kronprinz Haakon, der bei den Wettkämpfen in einem leuchtend roten Pullover einer der prominentesten Fans ist. Er wippt am Freitag nicht nur zu den Songs, die aus den großen Boxen im Stadion dröhnen, sondern sieht auch die ersten beiden Medaillen des deutschen Teams.

Als es im zweiten Durchgang für die Skispringerinnen in die Entscheidung geht, setzt strömender Regen ein – Selina Freitag ist davon unbeeindruckt, bleibt bei sich und holt Silber. Der Sieg geht an Nika Prevc aus Slowenien. "Eine Silbermedaille? Das ist unglaublich", sagt Freitag nach ihrem langen Weg durch die Interviewzone – die Haare vom Regen durchweicht, grinst sie und schüttelt immer wieder fast ungläubig den Kopf.

Freitag und Schmid jubeln gemeinsam

Starke Sprünge ruft Freitag im Moment beinahe nach Belieben ab. In den vergangenen Tagen aber war viel vom Gefühl für die kleine, aber schwer zu bespringende Schanze in Trondheim die Rede – auch Freitags Feeling stimmte nicht immer. Aber: "Die zwei Wettkampfsprünge, waren so richtig befreiend, weil ich einfach den Flow wieder mitnehmen konnte und der Sprung zusammengelaufen ist. Es hat einfach mega Spaß gemacht."

Und das auch, weil ihre Teamkolleginnen mitgefiebert, sich für Freitag gefreut und sie supportet haben. Im Auslauf jubeln sie gemeinsam und Katharina Schmid, die bei der Nordischen Ski-WM in Planica fünf Medaillen holte, verrät nach dem Wettkampf: "Ich war für die Seli nervöser als vor meinen Sprüngen." Ihren Moment solle Freitag jetzt einfach genießen. "Das ist einfach überwältigend."

Korken und Konfetti

Gemeinsam hatten sich die beiden schon vor der Entscheidung Lösungen für etwaige Probleme zurechtgelegt – etwa den einsetzenden Regen. "Ich dachte mir: Das ist alles Konfetti, was da runterkommt", sagt Freitag – zum Konfetti könnten am Abend noch knallende Korken dazukommen. "Knallen werden die auf jeden Fall, aber ob wir so viel trinken – schauen wir mal", scherzt Freitag und mahnt: "Es geht weiter."

In der Nordischen Kombination gilt das schon, während Freitag noch Interviews gibt. In der Loipe lauert das deutsche Team auf Fehler des norwegischen Favoriten. Das Mixed-Team des Gastgebers aber agiert souverän, Fans und Royals tragen sie mit norwegischen Fähnchen und viel Euphorie ins Ziel und zu Gold. Das deutsche Team geht bei schwierigen Bedingungen mit Jenny Nowak, Nathalie Armbruster, Julian Schmid und Vinzenz Geiger in die Spur – und holt Silber. Armbruster, die am Donnerstag Sechste wurde, strahlt im Ziel. Die Erleichterung der 19-Jährigen ist greifbar.

Euphorie im strömenden Regen

"Wir sind sehr, sehr glücklich", sagt sie: "Was Norwegen geleistet hat – das war beeindruckend." Und das nicht nur im Wettbewerb, auch die Fans sorgen bei Armbruster ungeachtet der großen, schweren Regentropfen, die auf ihre Jacke prasseln, für Gänsehaut. "Das ist ein Moment, den man nie vergisst, wenn so viele Menschen so laut schreien." Dass die vielen norwegischen Fähnchen nach stundenlangem Regen am Abend aufgeweicht, von der Feuchtigkeit wellig sind, die Wege in einer Mischung aus Matsch und Schnee versinken, dürfte all jenen dann auch egal sein – nach einem WM-Tag mit norwegischer Euphorie und den ersten Medaillen fürs deutsche Team.