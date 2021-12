Katharina Hennig - Deutsche Hoffnung bei der Tour de Ski

Katharina Hennig verkörpert etwas, was im deutschen Langlauf seit rund einem Jahrzehnt schmerzlich vermisst wird: Weltklasse. Zumindest punktuell. Ende November stürmte die 25 Jahre alte Oberwiesenthalerin in der finnischen Kälte aufs Podest, auf die sonst so dominante Norwegerin Therese Johaug fehlten ihr nur 1,5 Sekunden.

" Damit hat keiner im Team gerechnet ", entfuhr es Teamchef Peter Schlickenrieder, während Hennig " superhappy " war und ihre Skier freudig als " richtige Raketen " bezeichnete.

Spezialität: Zehn Kilometer klassisch

Wenn alles zusammenkommt und die richtige Disziplin (zehn Kilometer in der klassischen Technik) ansteht, ist Hennig als derzeit einzige deutsche Langläuferin eine Podestkandidatin. Umso schmerzlicher ist es, dass die Führungsfigur des Schlickenrieder-Teams nun vor der am Dienstag beginnenden Tour de Ski (28. Dezember bis 4. Januar) kränkelte und wegen eines Schnupfens eine Pause einlegen musste.