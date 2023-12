Langlauf in Trondheim Nächste Klaebo-Show im Klassik-Rennen Stand: 17.12.2023 12:14 Uhr

Johannes Hoesflot Klaebo hat auch den dritten Wettbewerb an diesem Wochenende in Trondheim gewonnen. Im Klassik-Rennen am Sonntag (17.12.2023) über 11 Kilometer war der Ausnahmeläufer nicht zu schlagen und führte einen norwegischen Dreifach-Triumph an. Aus deutscher Sicht war wieder Friedrich Moch der beste Läufer.

Klaebo übernahm bereits nach gut einem Drittel der Distanz die Führung im Klassement und baute diese bis zum Zielstrich kontinuierlich aus. Der 27-Jährige siegte in einer Zeit von 24:43,1 Minuten und hatte damit 17,7 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Pal Goldberg, Dritter wurde Henrik Doennestad (+21,1 Sekunden).

Moch in den Top 20

Friedrich Moch zeigte einen Tag nach Rang zwölf im Skiathlon wieder eine ordentliche Leistung und landete mit 1:09,1 Minuten Rückstand auf Position 18. Vier Plätze hinter ihm landete Janosch Brugger (+1:13,0 min), der damit sein bestes Ergebnis in diesem Winter erlief.

Bögl solide - Sossau chancenlos

Lucas Bögl zeigte eine solide Vorstellung. Er brachte die 33.-beste Zeit in den norwegischen Schnee (+1:27,2 min). Sprinter Anian Sossau ging mit Startnummer eins ins Rennen, war aber auf der anspruchsvollen Strecke ohne echte Chance. Er wurde 58. (+2:13,4 min) und verpasste damit mögliche Weltcup-Punkte.