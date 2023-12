Nach Corona-Infektionen Langlauf-Quartett um Hennig fehlt auch in Trondheim Stand: 13.12.2023 13:19 Uhr

Das deutsche Skilanglauf-Team muss auch beim Weltcup im norwegischen Trondheim auf Olympiasiegerin Katharina Hennig, Laura Gimmler, Albert Kuchler und Florian Notz verzichten.

Das Quartett ist nach Corona-Infektionen noch nicht wieder fit genug für die Wettkämpfe im WM-Ort von 2025. Die vier waren bereits am vergangenen Wochenende im schwedischen Östersund nicht angetreten.

" Sie konnten zum Teil schon wieder ins Training einsteigen ", sagte Langlauf-Sportdirektor Andreas Schlütter laut einer Mitteilung vom Mittwoch (13.12.2023). " Der Fokus liegt aber ganz klar darauf, ganz gesund zu werden, um anschließend einen vernünftigen Trainingsaufbau zu realisieren ."

In Trondheim stehen von Freitag bis Sonntag Sprint- und Einzelrennen sowie der einzige Skiathlon über 20 Kilometer in dieser Saison an. Der Weltcup ist gleichzeitig die Generalprobe für die Tour de Ski vom 30. Dezember bis 7. Januar an den Schauplätzen Toblach, Davos und Val di Fiemme.

Carl überzeugt in Hennigs Abwesenheit

In Abwesenheit von Hennig und Gimmler hatte Victoria Carl am vergangenen Sonntag in Östersund für ihr bester Karriere-Resultat gesorgt, als sie im Einzel über 10 Kilometer Dritte wurde. " Ich möchte meine Lockerheit im Rennen auch im Massenstart behalten, um im richtigen Moment reagieren, aber auch selbst agieren zu können ", kündigte die Teamsprint-Olympiasiegerin an.

Bei den Männer wusste Friedrich Moch zu überzeugen und sorgte mit Rang acht im Einzel für seine bestes Ergebnis in diesem Winter. " Das Rennen in Östersund war sehr motivierend und hat gut getan fürs Selbstbewusstsein ", so der 23-Jährige, der zum Saisonauftakt durch einen Magen-Darm-Infekt geschwächt war. " Ich brauchte das Rennen in Östersund auch nochmal, um mir selbst zu zeigen, dass Form und Leistung passen. Das gibt mir Sicherheit. "

Das deutsche Langlauf-Aufgebot in Trondheim:

Frauen: Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis), Pia Fink (SV Bremelau), Helen Hoffmann (WSV Oberhof), Sofie Krehl (SC Oberstdorf), Lisa Lohmann (WSV Oberhof), Coletta Rydzek (SC Oberstdorf), Katherine Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg)

Männer: Lucas Bögl (SC Gaißach), Janosch Brugger (WSG Schluchsee), Friedrich Moch (WSV Isny), Anian Sossau (SC Eisenärzt), Jan Stölben (SLV Ernstberg)