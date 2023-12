Langlauf in Östersund Carl bejubelt in Östersund ersten Einzel-Podestplatz Stand: 10.12.2023 13:52 Uhr

Team-Sprint-Olympiasiegerin Victoria Carl hat es im Weltcup erstmals auf das Podest in einem Einzel-Rennen geschafft. In Schweden verwies sie gleich mehrere der starken Gastgeberinnen auf die Plätze.

Victoria Carl ist im schwedischen Östersund zum ersten Weltcup-Einzelpodest ihrer Karriere gelaufen. Die Thüringerin wurde über 10 Kilometer Freistil am Sonntag (10.12.2023) Dritte. In ihrem 135 Weltcup-Rennen musste sich die 28-Jährige in 27:34,7 Minuten nur Jessie Diggins aus den USA und Heidi Weng aus Norwegen geschlagen geben.

Carl permanent in den Top 5

Carl lief ein couragiertes Rennen, war über die gesamte Distanz in den Top 5. Bereits bei Kilometer 3,3 hatte sie die drittschnellste Zeit und gab Position drei bis ins Ziel nicht mehr her. Bei ihrem starken Auftritt ließ sie unter anderem Distanz-Weltcup-Spitzenreiterin Ebba Andersson aus Schweden (Rang neun), deren Landsfrau Emma Ribom (Rang zehn) oder US-Star Rosie Brennan (Rang fünf) hinter sich.

Diggins siegt deutlich

Der Sieg ging an Weltcup-Spitzenreiterin Jessica Diggins aus den USA, die ihren 15. Weltcupsieg feierte. Die Weltmeisterin auf gleicher Distanz war in 27:05,6 Minuten nicht zu schlagen. Sie siegte deutlich vor Weng (+ 23,0 Sekunden) und Carl (+ 29,1 Sekunden).

Fink und Hoffmann schneller als Karlsson

Neben Victoria Carl schaffte es aus dem deutschen Team noch Pia Fink in die Top 15. Die 28-Jährige lief als 15. (+ 1:20,4 Minuten) zum besten Ergebnis der Saison. Helen Hoffmann als 17. (+ 1,24,6 Minuten) lief in ihrem erst dritten Weltcup-Einzelrennen gleich zum besten Ergebnis ihrer Karriere. Die 21-jährige Hoffmann war dabei ebenso wie Fink schneller als Schwedens zehnfache WM-Medaillengewinnerin Frida Karlsson, die als 23. einen schwarzen Tag erwischte.

Sofie Krehl als 27. (+ 1:54,9 Minuten) und Lisa Lohmann als 28. (+ 1:59,2 Minuten) schafften es noch in die Weltcup-Punkte. Katherine Sauerbrey kam auf Rang 37 (+ 2:35,1 Minuten). Sprint-Spezialistin Coletta Rydzek wurde 44. (+ 3:10,2 Minuten).

Männer: Moch starker Achter

Vor dem Frauen-Rennen durfte sich über 10 Kilometer der Männer Friedrich Moch über eine Top-Ten-Platzierung freuen. Der 23-Jährige aus Isny wurde am Sonntag Achter und damit zweitbester Nicht-Norweger. Beim Fünffachsieg der Skandinavier hatte Moch 51,1 Sekunden Rückstand auf Sieger Harald Amundsen.

Bereits am Samstag hatte sich in den Sprintrennen bei den Frauen Emma Ribom aus Schweden durchgesetzt. Aus deutscher Sicht schafften es Coletta Rydzek und Sofie Krehl in die Viertelfinals, schieden dort aber aus. Bei den Männern holte Johannes Hoesflot Kläbo seinen ersten Weltcup-Sieg in dieser Saison. Aus dem deutschen Team waren nur Anian Sossau und Jan Stölben gestartet, scheiterten aber früh.

Albert Kuchler war nach einer Corona-Infektion vorzeitig aus Schweden abgereist - ebenso die deutschen Langläuferinnen Katharina Hennig und Laura Gimmler.