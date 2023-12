Mehrere Fälle im DSV-Team Langlauf-Trio und Biathletin Kebinger mit Corona Infiziert Stand: 07.12.2023 19:49 Uhr

Das deutsche Skilanglauf-Team muss beim Weltcup am kommenden Wochenende in Östersund wegen positiver Corona-Tests auf Olympiasiegerin Katharina Hennig, Laura Gimmler und Albert Kuchler verzichten. Auch Biathletin Hanna Kebinger hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag auf Anfrage bestätigte, ist das Langlauf-Trio bereits aus Schweden abgereist. Zuvor hatten Hennig, Gimmler und Kuchler jeweils auf Instagram ihre Corona-Infektionen öffentlich gemacht.

"Corona die Zweite. Manchmal läuft's eben nicht wie gewünscht, ab nach Hause und wieder gesund werden", schrieb die 27 Jahre alte Sächsin Hennig zu einem Foto, auf dem sie das Testergebnis zeigt. Auch der 25-jährige Kuchler veröffentlichte ein Bild seines positiven Tests und dazu ein Foto von sich mit Maske und dem Daumen nach unten. Laura Gimmler postete unter dem Titel "Reisegruppe Covid" ein Foto des Trios mit gepackten Taschen.

Hennig und Gimmler hatten am vorigen Wochenende beim Weltcup im schwedischen Gällivare mit der 4x7,5-Kilometer-Staffel den zweiten Platz belegt. Kuchler gehörte zum deutschen Männer-Quartett, das über die gleiche Distanz auf Rang drei gelaufen war.

Kebinger fehlt in Hochfilzen

Biathletin Hanna Kebinger hat sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert und fehlt deswegen beim Weltcup ab Freitag im österreichischen Hochfilzen. Die Infektion machte die 26-jährige Bayerin am Donnerstagabend auch selbst bei Instagram öffentlich. "Corona Klappe die Zweite", schrieb Kebinger bei Instagram zu einem Foto: "Nachdem ich mir in Östersund Corona eingefangen hab', heißt es leider für mich erstmal Bett statt Wettkämpfe in Hochfilzen!"

Der Deutsche Skiverband hatte tags zuvor nur mitgeteilt, dass Kebinger wegen einer Erkrankung bei den Rennen in den Alpen fehlt. Infiziert hatte sie sich bei den ersten Saison-Wettkämpfen im schwedischen Östersund und konnte bereits dort zum Abschluss am vergangenen Sonntag nicht in der Verfolgung starten.