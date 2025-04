BR24 Sport Liebesglück: Olympiasiegerin Hennig startet mit neuem Namen Stand: 23.04.2025 11:36 Uhr

Nach WM-Bronze im März hatte Langläuferin Katharina Hennig an Ostern wieder Grund zum Strahlen: Die Olympiasiegerin heiratete im Allgäu ihren Verlobten Christian Dotzler. Künftig startet die 28-Jährige unter neuem Namen.

Von BR24Sport

Langläuferin Katharina Hennig ist den Bund der Ehe eingegangen und geht im Olympia-Winter mit einem neuen Namen an den Start. Die Olympiasiegerin von Peking heiratete vor rund 75 Gästen im Allgäu ihren langjährigen Partner Christian Dotzler und wird künftig als Katharina Hennig-Dotzler an den Start gehen. Die Trauung am Karsamstag bestätigte die 28-Jährige der "Freien Presse" aus Chemnitz.

Flitterwochen auf den Malediven

"Es ist sehr emotional gewesen, und es sind Tränen geflossen. Zum Glück hat das Wetter toll mitgespielt. Es war alles so, wie wir uns das vorgestellt hatten – einfach ein Traumtag", erzählte Hennig-Dotzler. Die Flitterwochen genießt das Paar nun auf den Malediven. Hennig-Dotzler hatte gemeinsam mit Victoria Carl 2022 Olympia-Gold im Teamsprint von Peking gewonnen. Anfang März gewann sie mit der Staffel in einem dramatischen Finish WM-Bronze. Dotzler ist selbst Langläufer, war aber nie so erfolgreich wie seine Ehefrau.

Video: WM-Bronze für deutsche Langläuferinnen

Quelle: BR24Sport 23.04.2025 - 11:54 Uhr