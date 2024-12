"Aus Sicherheitsgründen" Skicrosser bei Weltcup-Auftakt ausgebremst Stand: 10.12.2024 16:54 Uhr

Der Start in den Weltcup-Winter verschiebt sich für Daniela Maier, Florian Wilmsmann und Co. Insgesamt elf Deutsche wollen sich für das Weltcuprennen in Val Thorens qualifizieren.

Die Skicrosser starten einen Tag später als geplant in den Weltcup-Winter. Die für Dienstag (10.12.2024) im französischen Val Thorens geplanten Qualifikationsrennen für den Weltcup-Auftakt am Donnerstag (12.12.2024) wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt.

"Der Kurs ist zu schnell"

Das teilte der Ski-Weltverband auf Instagram mit. "Der Kurs ist zu schnell. Wir haben zwei Elemente, bei denen die Athleten zu schnell werden und zu weit springen. Das ist zu unsicher für ein Qualifikationsrennen" , erklärte Christian Cretier, stellvertretender Skicross-Renndirektor in einem Reel. Die Qualifikation soll nun am Mittwoch (11.12.2024) nachgeholt werden. Für Donnerstag und Freitag sind in den französischen Alpen zwei Weltcuprennen geplant. Bereits in der kommenden Woche steht am Dienstag (17.12.2024) im Schweizer Arosa die das dritte Weltcuprennen innerhalb nur weniger Tage an.

Elf Deutsche am Start

Das deutsche Team ist mit drei Frauen und acht Männern zum Weltcup-Auftakt nach Val Thorens gereist. Daniela Maier (SC Urach), Luisa Klapprott (WSV Samerberg) und Veronika Redder (WSV Glonn) wollen am Mittwoch ins Finale der Top 16. In Männer-Finale der Top 32 wollen Jonas Bachl-Staudinger (SC Schöneck), Niklas Bachsleitner (SC Partenkirchen), Florian Fischer (SC Starnberg), Tim Hronek (TSV Unterwössen), Niklas Illig (WSV Königssee), Tobias Müller (SC Fischen), Cornell Renn (SV Hindelang), Florian Wilmsmann (TSV Hartpennig) einziehen.



Klapprott, Redder, Illig, Renn und Bachl-Staudinger schafften dabei ais dem Europacup den Sprung in die Weltcupserie.

Comeback für Maier: "Bin fit und gesund"

Nach fast einjähriger Pause wird Daniela Maier ihr Comeback in Val Thorens feiern. Die 28-Jährige, die in diesem Jahr noch an keinem Rennen teilnehmen konnte, zog sich im Januar einen Bänderriss im Fuß zu und musste daraufhin die Saison beenden. Nun kehrt Maier, die es im Weltcup zehnmal aufs Podest schaffte, an den Ort ihres ersten und bisher einzigen Weltcupsieges zurück. "Ich bin fit und gesund, meine Fußgelenksverletzung aus dem vergangenen Winter ist auskuriert" , freut sich Maier auf den Auftakt in den Winter. "Ich würde sagen, ich stehe solide da, bin motiviert und freue mich" , blickt die Olympiadritte von Peking 2022 auf die Saison voraus.

"Strecke liegt mir"

Über die Strecke in Val Thorens und die Konkurrenz weiß Podestkandidatin Maier: "Die Strecke in Val Thorens liegt mir, und ich durfte dort schon große Erfolge feiern. Die Konkurrenz ist groß, insbesondere Sandra Näslund war im gemeinsamen Training schnell unterwegs."

Wilmsmann winkt 100. Weltcuprennen

Bei den Männern ist Florian Wilmsmann mit seinen bisher 13 Weltcup-Podestplatzierungen einer der Mitfavoriten. Für den 28-Jährigen steht in Val Thorens ein echtes Jubiläum an: Bei erfolgreicher Quali fährt der Oberbayer sein 100. Weltcuprennen.

Schiene nach Handverletzung

Für Wilmsmann lief die Vorbereitung aber nicht optimal: In der Vorbereitung zog er sich eine Handverletzung zu, weshalb er zum Saisonauftakt auch mit einer Handschiene. "Generell bin ich gut durch den Sommer gekommen, fühle mich fit und bereit für den Auftakt" , wird der Vize-Weltmeister von 2023 in einer Pressemitteilung des Deutschen Skiverbands zitiert. "Auch wenn mich vor ein paar Wochen eine kleine Verletzung am Handgelenk kurz mal ausgebremst hat. Gott sei Dank war es nicht dramatisch, es war also keine OP notwendig. Ich habe eine kurze Trainingspause eingelegt, und jetzt klappt es mit einer Schiene sehr gut beim Skifahren."

An Val Thorens hat Wilmsmann übrigens gute Erinnerungen: Hier stand er schon zweimal auf dem Podest.

17 Weltcuprennen und eine WM

Die Rennen in Frankreich machen den Auftakt für einen Winter mit 17 Weltcup-Rennen auf dem Programm. Höhepunkt für die Skicrosser ist die WM Mitte März im Schweizerischen St. Moritz.

Der Skicross-Kalender