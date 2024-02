Skicross in Bakurani Nächste Top-Ten-Platzierung für Holzmann Stand: 11.02.2024 10:54 Uhr

Skicrosserin Johanna Holzmann hat beim Weltcup in Bakuriani (Georgien) erneut ein Top-Ten-Ergebnis eingefahren. Florian Wilmsmann erlebte dagegen eine Enttäuschung.

Holzmann belegte am Sonntag (11.02.2024) in einem wegen vieler Verletzungen ausgedünnten Feld wie schon am Vortag Platz acht. Dabei wäre im kleinen Finale sogar mehr drin gewesen, letztlich lag sie nur 0,24 Sekunden hinter der Schweizerin Sixtine Cousin.

Ihre Weltcup-Erfolge Nummer 28 und 29 holte Sotschi-Olympiasiegerin Marielle Thompson aus Kanada. Marielle Berger Sabbatel (Frankreich) und Talina Gantenbein (Schweiz) belegten die Plätze zwei und drei.

Wilmsmann scheitert in der Qualifikation

Bei den Männer erwischte Florian Wilsmann einen gebrauchten Tag. Nachdem er am Samstag noch seinen vierten Podestplatz in dieser Saison eingefahren hatte, scheiterte er dieses Mal in der chaotischen, von zu viel Wind beeinträchtigten Qualifikation und verpasste wie einige andere Spitzenfahrer die K.o.-Läufe.

Weltmeister Simone Deromedis (Frankreich) gewann vor Vortagessieger Dabid Mobärg (Schweden) und Tobias Bauer aus der Schweiz. Im Kleinen Kaukasus hatte Wilmsmann vor drei Jahren seinen ersten von inzwischen zwei Weltcup-Erfolgen eingefahren und im vergangenen Winter mit WM-Silber seinen größten Coup gelandet.