WM in Boston Hase und Volodin nach Kurzprogramm auf Medaillenkurs Stand: 27.03.2025 04:04 Uhr

Minerva Hase und Nikita Volodin gehen bei der Eiskunstlauf-WM in Boston nach einem starken Kurzprogramm als Medaillenkandidaten in die Kür - das Paar liegt mit 73.59 Punkten auf Platz drei. Die Entscheidung fällt in der Nacht zu Freitag.

Hase/Volodin liefen zur Musik "You Were Mine" von Tami Neilsonnur und mussten lediglich den Japanern Riku Miura und Ryuichi Kihara (76.57) sowie Sara Conti und Niccolo Macii aus Italien (74.61) den Vortritt lassen.

Die kanadischen Titelverteidiger Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps (67.32) kamen hingegen nicht über den siebten Platz hinaus.

"Sicheres Kurzprogramm"

Für das deutsche Paar ist die Goldmedaille aber nach wie vor in Reichweite. " Es war ein sicheres Kurzprogramm ", sagte Hase. Es gehe aber alles "ein Stück besser", so die 25-Jährige. " Im Training sind wir es auch besser gelaufen."

Im vergangenen Jahr landete das deutsche Duo bei der WM in Kanada auf dem dritten Platz. Nach Gold beim Grand-Prix-Finale und dem EM-Titel soll es nun auch bei der WM klappen.

Hocke/Kunkel auf Platz 20

Keine Rolle bei der Medaillenvergabe wird das zweite deutsche Paar spielen. Annia Hocke und Robert Kunkel unterliefen zu "I Love Rock'n'Roll" von Joan Jett & The Blackhearts einige Fehler. Sie belegen nach dem Kurzprogramm Rang 20 (55.16) und haben sich so gerade noch fürs Finale qualifiziert.

"Ich weiß nicht, was passiert ist" , sagte Hocke: "Es fühlt sich an, als könnte man es im Wettkampf nicht zeigen. Das tut so weh. Das Wichtigste ist, dass wir zusammenhalten. Wir wissen, dass wir es können."

Eine ausführliche Zusammenfassung des Kurzprogramms der Paare gibt es bei sportschau.de, in der ARD-Mediathek und bei One am Donnerstag ab 15 Uhr. Später ab 23.15 Uhr geht es dann um die Medaillen.

Frauen - Zweikampf zwischen den USA und Japan

In der Konkurrenz der Frauen zeichnet sich ein Zweikampf zwischen den USA und Japan ab. Nach dem Kurzprogramm führt Alysa Liu (USA, 74.58 Punkte) vor Mone Chiba (Japan, 73.44) und Isabeau Levito (USA, 73.33).

Dahinter folgen mit Wakaba Higuchi und Kaori Sakamoto zwei weitere Japanerinnen. Beste Europäerin ist Nina Pinzarrone (Belgien, 67.74) auf Platz acht. Eine Deutsche ist bei den Frauen nicht am Start.