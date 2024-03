Eiskunstlauf-WM Auch Starostin enttäuscht und verpasst die Kür Stand: 21.03.2024 21:57 Uhr

Zweites Einzel, zweite Enttäuschung: Nikita Starostin hat die Qualifikation für das Kürfinale bei der Eiskunstlauf-WM in Montreal deutlich verpasst. Nach einer zögerlichen Vorstellung lief der Dortmunder der Konkurrenz weit hinterher.

Nach Kristina Isaev war auch für Nikita Starostin die Weltmeisterschaft nach dem Kurzprogramm schon wieder vorbei. Der 21-Jährige stürzte beim Dreifach-Axel und hatte somit keine Chance, sich unter den besten 24 Läufern zu behaupten. Diese machen am Samstag (23 Uhr, Zusammenfassung am nächsten Tag auf sportschau.de) in der Kür den neuen Weltmeister unter sich aus.

Bei den letzten beiden Titelkämpfen hatte es Starostin noch in die Kür geschafft und war am Ende auf Platz 22 und 19 gelandet. Doch in diesem Jahr wirkte der gebürtige St. Petersburger verunsichert und zurückhaltend. Bei der Punktevergabe vergrub er sein Gesicht in seinen Händen und kämpfte mit den Tränen. Am Ende stand Rang 32 für Starostin in den Büchern.

Deutsche Hoffnungen ruhen auf Hase/Volodin

Gute Medaillenchancen hat das deutsche Paar Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin. Sie liegen nach dem Kurzprogramm auf Rang vier. Der Kür-Wettbewerb findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt. Die Sportschau zeigt am Fretag ab 15.30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung von der Entscheidung.