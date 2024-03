Zeitplan, Kader, Favoriten Das sollten Sie zur Eiskunstlauf-WM wissen Stand: 18.03.2024 15:13 Uhr

Die Eiskunstläufer suchen in Montreal ihre neuen Weltmeister. Wann sind die einzelnen Wettkämpfe? Wer sind die Favoriten der geschliffenen Kufenarbeit und wie sehen die Chancen der Deutschen aus? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt es hier.

Wann und wo findet die Eiskunstlauf-WM statt?

Vom 18. bis 24. Februar finden die 113. Titelkämpfe der Eiskunstläufer im kanadischen Montreal statt. Nach 1932 ist die Stadt in der Provinz Québec zum zweiten Mal Ausrichtungsort der WM. Eigentlich war die WM schon 2020 in Montreal geplant, damals kam aber die Corona-Pandemie dazwischen.

Wo wird gelaufen?

In der Mehrzweckarena Centre Bell. Wo sonst die Canadiens de Montréal aus der National Hockey League ihre Heimspiele austragen, schweben seit Montag die Kufenstars über das Eis. 21.105 Zuschauer passen bei Eishockeyspielen in die Arena - sie ist die größte Halle der NHL.

Welche Entscheidungen fallen?

In Montreal kommt die Weltelite des Eiskunstlaufs zusammen und kürt die Weltmeister im Eiskunstlauf der Männer und Frauen, im Paarlaufen und im Eistanzen.

Welche deutschen Eiskunstläufer sind dabei?

In der Frauen-Konkurrenz ist Kristina Isaev Alleinunterhalterin. Bei ihrer EM-Premiere im litauischen Kaunas belegte die in Oberstdorf trainierende Mannheimerin den 15. Platz. Im Einzel der Männer startet Nikita Starostin (ERC Westfalen Kunstlauf Dortmund). Als Ersatzläufer wurde Kai Jagoda (SC Berlin) nominiert. Im Paarlaufen ruhen die Hoffnungen auf Minerva Hase/Nikita Volodin (Berliner Sportverein 1892). Außerdem dabei: Annika Hocke/Robert Kunkel (SC Charlottenburg).

Im Eistanzen schickt Deutschland Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan (EC Oberstdorf) ins Rennen. Als Ersatzduo wurden Charise Matthaei/Max Liebers (Chemnitzer EC) ernannt.

Wie stehen die Chancen für die Deutschen?

Die Paarläufer Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin sind die deutschen Hoffnungsträger. "Es ist gefühlt alles drin, von Podest bis Platz zehn", sagte Hase im Vorfeld. Das Duo hat durchaus Außenseiterchancen, lag bei der EM im Januar nach dem Kurzprogramm auf Medaillenkurs, kegelte aber mit einer verkorksten Kür noch vom Treppchen. Seit der Ära Aljona Savchenko, die mit Bruno Massot und Robin Szolkowy etliche Medaillen im Paarlauf gewann, gab es bei großen Wettkämpfen keine Podestplätze mehr. In den anderen Disziplinen liegen Medaillen über 20 Jahre zurück.

Wer sind die Favoriten?

Die Japaner Uno Shoma und Sakamoto Kaori gehen in den Einzel-Konkurrenzen als Top-Favoriten auf das Eis. Beide könnten das Kunststück vollbringen, zum dritten Mal in Folge den Weltmeistertitel zu erringen. Die größten Widersacher von Shoma sind Ilia Malinin aus den USA, Kagiyama Yuma aus Japan und Adam Siao Him Fa aus Frankreich. Im Paarllaufen gehören Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps auch dank des Heimvorteils zu den Top-Anwärtern auf Gold. Im Eistanz haben Madison Chock und Evan Bates aus den USA beste Chancen, erneut ganz oben auf dem Thron zu stehen.

Wer sind die Titelverteidiger?

Bei der WM 2023 räumten die Japaner im eigenen Land (fast) alles ab. In Saitama gingen drei Titel an die neue Eiskunstlauf-Weltmacht Bei den Männern verteidigte Shoma Uno seinen Titel erfolgreich - und das trotz einer Sprunggelenkverletzung. Die Frauen-Konkurrenz gewann Kaori Sakamoto und im Paarlaufen waren Riku Miura / Ryūichi Kihara nicht zu schlagen. Einzig im Eistanzen ging Gold nicht nach Japan, sondern in die USA: Madison Chock/Evan Bates triumphiert.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Wie kann man die Eiskunstlauf-WM bei sportschau.de verfolgen?

Die Sportschau zeigt alle Entscheidungen im Livestream. Die Wettbewerbe in der Nacht laufen am nächsten Tag in der Zusammenfassung bei sportschau.de.