Zweierbob: Friedrich, immer wieder Friedrich

Francesco Friedrich hat den Zweierbob-Weltcup in Innsbruck/Igls gewonnen. Mit zwei Laufbestzeiten - darunter ein neuer Bahnrekord - war der Doppel-Olympiasieger einmal mehr das Maß der Dinge und fuhr dabei in einer eigenen Liga. " Wir sind am Start sehr gut gewesen und auch in der Bahn - besonders im ersten Lauf. Nach der Vorwoche wussten wir, was wir am Material ändern mussten. Das haben wir richtig gut umgesetzt. Ein Dank an unsere Mechaniker. Deswegen ist so etwas wie heute möglich ", sparte der Sieger nicht mit Lob für seine Crew.

Francesco Friedrich und Andreas Schüller am Start in Innsbruck

Es war Friedrichs 32. Weltcup-Erfolg im kleinen Schlitten. Hinter dem überragenden Piloten der vergangenen Jahre kam das lettische Duo Oskars Kibermanis/Matiss Miknis mit 0,68 Sekunden Rückstand auf den zweiten Rang und fing dabei im Finale noch Johannes Lochner/Christian Rasp ab (+0,73 sek ).

Hannighofer mit starker Premiere

Weltcup-Debütant Hans-Peter Hannighofer zeigte mit seinem Anschieber Issam Amour zwei ordentliche Läufe, baute lediglich im zweiten Durchgang nach Kurve 9 einen kleinen Quersteher ein. Die Leistung reichte aber nicht, um die Podestplätze noch zu attackieren. So wurde der Thüringer in der Endabrechnung Vierter. "Es ist genau das passiert, was ich erhofft habe. Ich habe mich am Start verbessert und bin insgesamt über eine halbe Sekunde schneller gefahren als jemals hier zuvor. Im ersten Lauf war das eine perfekte Leistung", erklärte Hannighofer anschließend stolz.

Friedrich pulverisiert Bahnrekord

Im ersten Durchgang hatte Friedrich mit neuem Bahnrekord (51,04 Sekunden) die Grundlage für einen weiteren Weltcup-Sieg gelegt. Dabei unterbot er seine eigene Bestzeit noch einmal um 19 Hundertstelsekunden. Mit 0,33 Sekunden Vorsprung führte das Duo Friedrich/Schüller nach dem ersten Lauf vor dem zweiten deutschen Bob mit Lochner/Rasp. Hannighofer hatte ebenfalls eine sehr gute Ausgangslage vor dem Finallauf und als Viertplatzierte noch alle Chancen auf einen Podestplatz. Der Rückstand auf die vor ihm liegenden Letten Kibermanis/Miknis betrug nur 0,02 Sekunden.

Bundestrainer Spies sehr zufrieden

Nach den Plätzen eins, drei und vier war Bundestrainer René Spies entsprechend glücklich mit dem Rennausgang: " Das war wieder ein sehr starkes Mannschaftsergebnis. Hans hat das in seinem ersten Weltcup-Rennen klasse gemacht. Er hat sich immer am oberen Limit bewegt und alles gut umgesetzt. Hansi wieder mit einer sehr starken Leistung, leider geschlagen von Kibermanis, der heute gezeigt hat, dass er uns in jedem Rennen gefährlich werden kann. Dazu der überlegene Sieg von Francesco. Ich bin sehr zufrieden. "

Deutsche Fahrer dominieren Weltcup-Geschehen

Damit steht auch im siebten Saisonrennen im Zweierbob wieder ein deutsches Team bei der Siegerehrung in der Mitte. Sechs Mal war Friedrich erfolgreich, drei Mal saß dabei Schüller im Bob, drei Mal Thorsten Margis. Das erste Rennen in Innsbruck vor einer Woche hatte Lochner mit Eric Franke gewonnen.

In der Zweierbob-Gesamtwertung liegt Friedrich nun mit 1.560 Punkte an der Spitze. Dahinter folgen Lochner (1.439) und Kibermanis (1.324).