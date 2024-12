Weltcup in Altenberg Deutsche Zweierbobs dominieren in Altenberg Stand: 07.12.2024 14:30 Uhr

Die deutschen Männer sind mit einem Dreifach-Erfolg im Zweierbob in die Saison gestartet. Beim ersten Rennen in Altenberg setzte Francesco Friedrich am Samstag (07.12.2024) gleich mal ein Statement.

Der Rekordweltmeister siegte auf seiner Heimbahn gemeinsam mit seinem neuen Anschieber Simon Wulff und bescherte diesem in seinem ersten Rennen gleich den ersten Sieg, für Friedrich war es der 80. Karriereerfolg. Dahinter folgte Johannes Lochner mit Georg Fleischhauer (+0,41 Sekunden). Adam und Issam Ammour wurden mit 0,81 Sekunden Rückstand Dritte.

"Wir sind sehr froh, dass das alles so gepasst hat. Der zweite Lauf war ein wenig wacklig. Am Start waren wir gut und in der Bahn sehr solide" , erklärte Friedrich trotz Startrekord und Laufbestzeiten mit etwas Understatement. Lochner, der über leichte Adduktorenprobleme am Start klagte, war "ganz zufrieden" mit seiner Leistung auch wenn es "fahrerisch noch ein paar Punkte" gibt, die im großen Schlitten besser klappen müssen.

Friedrich/Wulff gleich mit Bestmarke

Was Friedrich und sein neuer Partner Wulff am Start zum Leisten im Stande sind, zeigten sie direkt im ersten Lauf. Der Ex-Leichtathlet, der bei seinem letzten 100-Meter-Rennen im September in Dresden mit 10,06 Sekunden die viertschnellste deutsche Zeit über diese Distanz lief, katapultierte den Friedrich-Bob in 5,07 Sekunden zur Startzeitmessung. So schnell war noch niemand im Eiskanal von Altenberg in ein Rennen gestartet. Entsprechend souverän holte sich das Duo auch die Laufbestzeit.

Dahinter folgte mit Lochner Friedrichs ärgster Rivale. Vom Start weg hatte er einen Rückstand und konnte diesen trotz einer guten Fahrt auch im unteren Teil der Bahn nicht wettmachen. 0,35 Sekunden betrug sein Defizit vor dem Finallauf. Ammour, der das Zweier-Rennen von Altenberg in der Vorsaison gewinnen konnte, hatte ein paar kleine Wackler und Bandenberührungen im ersten Lauf und somit als Dritter 0,55 Sekunden Rückstand auf Friedrich.

Deutsche Bobs lassen nichts anbrennen

Die Ammour-Brüder gingen damit im zweiten Durchgang als erster der drei deutschen Schlitten in die Bahn. Mit einer weiteren stabilen Leistung ohne große Fehler konnte sie im Ziel seine Position verteidigen und hatten damit das Podest schon einmal sicher. Lochner hatte vor allem im oberen Teil der Bahn ein paar Unsauberkeiten, fuhr aber seinen Vorsprung sicher ins Ziel. Damit standen nur noch Friedrich/Wulff oben. Und wieder leuchtet die 5,07 auf – der eigene Startrekord also eingestellt. Mit höchster Präzision fuhr er letztlich auch im Finale zur Laufbestzeit.