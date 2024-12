Weltcup-Start in Altenberg Bob-Trainer Spies - "Die interne Konkurrenz befruchtet" Stand: 04.12.2024 12:53 Uhr

Die Bob-Piloten steuern seit Jahren auf Siegkurs, jagen Rekorde und lassen die Konkurrenten regelmäßig abblitzen. Bundestrainer René Spies spricht im Sportschau-Interview kurz vor dem Weltcup-Start über Erfolgsgründe, Störungen und den internen Konkurrenzkampf.

Nein, nervös ist er nicht. Und auch schlaflose Nächte bereitet René Spies der Weltcup-Auftakt am Wochenende in Altenberg nicht. "Die Auftakt-Nervosität hat sich im Laufe der Jahre gelegt", sagt der 51-Jährige und wirkt tiefenentspannt. Spies geht in seine neunte Saison als Bob-Bundestrainer. Er hat schon viel erlebt - und vor allem eins gefeiert: Siege am Fließband.

Streit zwischen Friedrich und Lochner

Die deutschen Bobs sind Jahr für Jahr die Gejagten. Die größten Konkurrenten kommen dabei auch aus dem eigenen Team. In dieser Saison dürfte der Wind beim Duell der Ausnahme-Piloten Francesco Friedrich und Johannes Lochner noch etwas rauer wehen.

Eigentlich sind beide jahrelang gut miteinander ausgekommen, doch im Sommer wurde ein handfester Streit öffentlich. Der Vorwurf: Friedrich werbe Lochners Anschieber ab. Spies kehrt das Thema nicht unter den Tisch, bestätigt "atmosphärische Störungen" , befürchtet aber keinerlei negativen Einfluss auf die Saisonleistungen.

Francesco Friedrich, Johannes Lochner und Georg Fleischhauer - im Sommer war es nicht mehr ganz so harmonisch bei dem Trio.

Niveausprung durch Super-Anschieber?

Im Gegenteil. "Der interne Konkurrenzdruck befruchtet." Der Hunger, den eigenen Teamkollegen zu schlagen, sei groß und motiviere zusätzlich, sagt Spies. Übrigens nicht erst seit dieser Saison. Doch angesichts des Zwists wird der Bundestrainer genauer hinschauen. "Beide sind Supertypen, ich mache mir da keine Gedanken. Ich sorge schon dafür, dass alles im Rahmen bleibt" , macht Spies, der eine spannende Saison erwartet, im Sportschau-Gespräch klar.

Spannend wird vor allem in Altenberg eins: Wie viel schneller macht Anschieber-Rakete Simon Wulff den Friedrich-Bob? Der Dresdner ist 2,02 Meter groß, wiegt 106 Kilogramm und ist in 10,23 Sekunden der viertschnellste Deutsche über 100 Meter. "2,02 Meter und 106 Kilogramm hat es im Bob noch nie gegeben" , schwärmt Spies. Der Coach ist selbst gespannt, ob Friedrich mit Wulff beim Start den entscheidenden Step machen wird. "Gelingt das, wird es schwer für Hansi", mutmaßt Spies.

Simon Wulff ist von der Leichtathletik zum Bob-Sport gewechselt

"Lake Placid liegt uns nicht"

An eine Saison mit sechs Titeln wie im Vorjahr glaubt der Coach nicht. "Die WM findet in Lake Placid auf einer Bahn statt, die uns nicht so sehr liegt" , erklärt Spies, der vor allem bei den Frauen mit einer Dominanz der Amerikanerinnen rechnet. "Dass wir alle Titel holen, wird nicht passieren. Das kann ich jetzt schon sagen."

Obwohl Bob dem deutschen Sport seit Jahren Erfolge am Fließband beschert, sind die finanziellen Mittel eng. "Es gibt eine Haushaltssperre, wir mussten Europacups streichen, obwohl wir so erfolgreich sind, müssen wir kämpfen" , berichtet Spies. Das Geld vom Verband und dem Bund reiche hinten und vorn nicht, um Bobsport professionell zu betreiben. "Das Geld liegt nicht auf der Straße" , so Spies. Es funktioniere nur über Sponsoring.

Buckwitz: Nacktaufnahmen wird es nicht geben

Eine neue Geldquelle erschloss sich auch Top-Pilotin Lisa Buckwitz, die von einer Erotik-Plattform mitfinanziert wird. "I ch bin als Bobpilotin verantwortlich für mein komplettes Team. Ich muss eine Anschieberin bezahlen, trage die Kosten für das Material meines Bobs: Deshalb muss ich uns vermarkten, so gut ich kann" , sagte die Berlinerin im Spiegel-Interview. Sie werde sich auf keinen Fall nackt zeigen, aber Aufnahmen im Bikini oder Sport-BH seien denkbar. Die Entscheidung habe sie rein aus finanziellen Gründen getroffen. " Es ist wirklich hart, überhaupt Sponsoren zu finden, die Geld in meine Sportart oder mich investieren", sagte Buckwitz.

Lisa Buckwitz feiert Podiumsplatz bei Welt-Cup in Sigulda

Die Unterstützung des Bob- und Schlittenverbandes und der Bundeswehr, Buckwitz bekommt als Sportsoldatin ein monatliches Gehalt, würden nicht ausreichen, um in der Weltspitze mitfahren zu können.

