Bob-Weltcup Ammour und Kalicki holen letzte Startplätze Stand: 24.11.2024 13:54 Uhr

Das deutsche Weltcup-Team für die anstehende Bob-Saison steht fest. Die letzten freien Plätze wurden bei den Selektionen in Winterberg und Altenberg vergeben. Am Sonntag (24.11.2024) informierte der Bob- und Schlittenverband Deutschland (BSD) über die finale Vergabe.

Kim Kalicki im Monobob der Frauen und das Team von Adam Ammour im Vierer der Männer haben sich die letzten Tickets für den anstehenden Weltcup-Auftakt gesichert. Nach den Selektionsrennen in Winterberg am vergangenen Wochenende und in Altenberg in den letzten beiden Tagen hat Bundestrainer René Spies sein Team nun zusammen.

Kalicki setzte sich gegen Maureen Zimmer durch und wird nun mindestens in den ersten fünf Weltcups an den Start gehen. Ammour und seine Crew sicherten sich durch zwei Siege das Startrecht für die ganze Saison. Die weiteren Plätze waren schon im Vorfeld vergeben.

"Wir hatten sehr gute Wochen in Winterberg und in Altenberg. Für die Weltcup-Nominierung gab es keine Überraschung, weil es sehr eng war und es Duelle auf Augenhöhe waren – das war uns vorher schon klar", erklärte Spies in einem Pressestatement.

Das sind die deutschen Bob-Teams Monobob Frauen Zweierbob Frauen Zweierbob Männer Viererbob Männer Laura Nolte Team Nolte Team Friedrich Team Friedrich Lisa Buckwitz Team Buckwitz Team Lochner Team Lochner Kim Kalicki Team Kalicki Team Ammour Team Ammour

DM-Titel in Altenberg vergeben

Neben der Selektion dienten die Rennen in Altenberg auch als deutsche Meisterschaften. Die Titel gingen dabei an Lisa Buckwitz (Mono), Laura Nolte und Leonie Kluwig (Zweierbob Frauen), Adam Ammour und Nick Stadelmann (Zweierbob Männer) sowie Adam Ammour, Issam Ammour, Benedikt Hertel und Rupert Schenk (Viererbob).