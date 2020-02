Weltcup in St. Moritz

Deutsches Bob-Duo auf dem Podium

Gut drei Wochen vor der Heim-WM in Altenberg kommen die deutschen Bob-Pilotinnen immer besser in Fahrt. Auf der Natureisbahn in St. Moritz sprangen zwei Podestplätze heraus. Den ersten kleinen Dämpfer musste Senkrechtstarterin Nolte hinnehmen.