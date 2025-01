Bob-Profi Simon Wulff Auffällige Dopingprobe bei Friedrichs Anschieber Stand: 09.01.2025 18:50 Uhr

Der deutsche Bob- und Schlittenverband hat mitgeteilt, dass bei Bob-Anschieber Simon Wulff eine auffällige Probe festgestellt worden sei.

Der Wettkampf-Test habe eine Substanz aufgewiesen, die im Training erlaubt, im Wettkampf jedoch verboten sei, so der Verband. Von Seiten des Internationalen Bob- und Skeletonverbandes sei Wulff bislang nicht suspendiert worden.

Der deutsche Verband hat Wulff dagegen nach eigenen Angaben "vom Sportbetrieb freigestellt, bis der Sachverhalt vollständig geklärt ist." Das Ergebnismanagement liegt in diesem Fall nicht bei der deutschen Anti-Doping-Agentur Nada, sondern bei der internationalen Agentur ITA.

Ob Wulff die Analyse einer B-Probe beantragt hat, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Bislang gibt es von ihm keine Stellungnahme, bis zu einer Entscheidung gilt die Unschuldsvermutung.

Regelmäßig mit Friedrich im Bob

Der 24-jährige Wulff war am Wochenende noch mit Francesco Friedrich im Einsatz. In Winterberg wurden sie im Viererbob Zweite. Auch im Zweierbob kam Wulff zuletzt häufig zum Zug. Beim kommenden Weltcup in St. Moritz sollte er ebenfalls im Zweierbob an den Start gehen.

Wulff war erst zu Beginn der Saison ins Bob-Team von Francesco Friedrich gewechselt. Zuvor war er als Leichtathlet aktiv und erzielte mit 10,06 Sekunden die viertschnellste deutsche Zeit über 100 Meter. Mit Blick auf Olympia 2026 in Cortina D’Ampezzo und Mailand wechselte Wulff dann ins Bob-Lager.