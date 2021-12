Biathlon - Deutsche Frauen hadern bei Sola-Sieg mit dem Schießen

Herrmann mit Konzentrationsschwächen

Denise Herrmann vergab auch eine bessere Platzierung am Schießstand. Besonders bitter: In beiden Schießen verfehlte die 32-Jährige jeweils den letzten Schuss, wurde deshalb am Ende mit einem Rückstand von 1:29,8 Minuten nur 13..

" Wenn der letzte Schuss daneben geht, ist das immer ein klares Zeichen, dass man schon wieder halb auf der Strecke ist. Ich habe mich einfach sicher gefühlt, so ist das jetzt sehr ärgerlich. Das waren unnötige Fehler ", sagte Herrmann, die sich in der Loipe aber in verbesserter Form zeigte.

" Das war jetzt echt okay, aber es fehlt noch, dass ich in der letzten Runde nochmal draufpacken kann. Wenn ich schneller werden will, habe ich dicke Beine und komme nicht vom Fleck. Da fehlen noch ein, zwei Prozent, aber die kommen auch noch ."

Preuß zollt der Siegerin Respekt ab