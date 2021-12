Para-Biathletin Vivian Hösch - mit neuen Guides kann man nicht "all in" gehen

Sportschau.de: Welchen Untergrund bevorzugen Sie?

Hösch: Ich mag griffige und trotzdem noch schnelle Bedingungen. Wenn es eisig oder tief ist, ist es anspruchsvoll. Die Kunst ist aber auch, dass man sich anpassen kann. Ich habe auch schon im tiefen Untergrund gut gelaufen, zum Beispiel bei einem Weltcup in Finsterau, wo der Schnee sulzig war.

Sportschau.de: Ist der Biathlon-Sprint Ihrer Paradedisziplin? Immerhin wurden sie darin in Sotschi Fünfte und in Pyeongchang Siebte.

Hösch: Jein. Ich habe viele Erfolge im Sprint zu verbuchen. Aber auch der lange Biathlon gefällt und liegt mir. Es ist auch abhängig von der Tagesform. Ein Sprint kann gut laufen, ein langes Rennen aber auch.

Sportschau.de: Was ist wichtig, damit Sie mit einem Rennen zufrieden sind?

Hösch: Die Atmung spielt zum Beispiel auch am Berg eine Rolle, Da arbeite ich an guten Denkmustern und konzentriere mich auf die Technik. Wenn viel los ist, ruft mein Guide vor mir meinen Namen. Das Grundkommando "Hopp" bekommen ja auch die anderen Starterinnen. Florian ruft also: "Hopp, Vivi". Gerade im Sprint ist das echt elementar. In Norwegen waren wir mal drei Starterinnen eng beisammen. Wenn es dann so euphorisch ist, will ich genau wissen, wer ist mein Guide und wo muss ich hin.

Sportschau.de: Im Sport der Sehbehinderten kommt es manchmal zu kuriosen Momenten. Clara Klug wähnte sich schon einmal über der Ziellinie, obwohl diese noch vor ihr lag. Waren Sie schon einmal in einer ähnlichen Situation?

Hösch: Da kann ich mich an nichts erinnern. Im Eifer des Gefechts kann so etwas passieren.

Sportschau.de: Ihr Guide Florian Grimm hat laut Bundestrainer Ralf Rombach beim Weltcup im kanadischen Canmore einen Wolf gesehen. Was hat er Ihnen berichtet?

Vivian Hösch (r.) und Guide Florian Schillinger

Hösch: Es war schon ein beeindruckendes Erlebnis. Er hatte aber auch Respekt. Er war erfreut, und es war auch ein Nervenkitzel bei dieser unbekannte Situation.

Sportschau.de: Wie lange sind Sie nun schon mit Ihrem Guide unterwegs?

Hösch: Das ist die erste Saison, die wir nun komplett als Zweiergespann laufen. Es ist von der räumliche Distanz ein Jonglieren, wie man das Training gestaltet. Er hat aber Erfahrung als Guide (Grimm verhalf Wilhelm Brem zu Paralympics-Gold im Biathlon, Anm. d. Red.). In der vergangenen Saison bin ich mit jemandem gelaufen, der ganz neu als Guide angefangen hat. Wenn man erklären muss, was es überhaupt heißt, blind zu sein, ist es schwierig in der Loipe "all in" zu gehen. Diese Zusammenarbeit wollte ich nicht weiterführen. Es dauert Jahre, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.

Sportschau.de: Was wünschen Sie sich für den Parasport?

Hösch: Die Medienpräsenz wird mehr. Das hat sich schon entwickelt. Menschen mit einer Behinderung sollten nicht als etwas Exklusives gesehen werden. Es sollten keine Berührungsängste entstehen, dass man als normaler Mensch gesehen wird. Das gilt übergreifend - nicht nur für uns Sportler. Es sollte keine Zweiklassengesellschaft geben.

Sportschau.de: Eine Studie des Schnee- und Lawinenforschungszentrums SLF in Davos rechnet bis zum Ende des Jahrhunderts mit 70 Prozent weniger Schnee. Inwiefern ist Wintersport aus Ihrer Sicht längst nicht mehr umweltschonend?

Hösch: Klar macht man sich schon einmal Gedanken, wenn man die Schneekanone laufen hört. Wer weiß, wie es in zehn Jahren ist. Vielleicht gibt es dann noch technische Neuheiten.

Stand: 08.12.2021, 20:59