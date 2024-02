Biathlon-WM in Nove Mesto Nominierung für Mixed-Staffel - DSV-Team ohne Doll Stand: 06.02.2024 17:14 Uhr

Die deutschen Biathleten starten ohne Benedikt Doll in die Weltmeisterschaft in Nove Mesto. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, bestreiten Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß die Mixed Staffel am Mittwoch (07.02.2024, 17.20 Uhr).

Doll hatte im abschließenden Trainingslehrgang in Ridnaun mit " etwas Schnupfen " zu kämpfen und war erst am Dienstag nach Tschechien gereist. Für das erste Einzelrennen der Männer mit dem Sprint am Samstag (17.05 Uhr/live in der ARD und im Stream auf sportschau.de) ist sein Einsatz allerdings nicht in Gefahr. Die erstmals seit drei Jahren ohne Doll antretende Mixed-Staffel kämpft um die erste Medaille bei einem Großereignis seit 2019, zuletzt ging der DSV im mittlerweile schon traditionellen Auftaktrennen viermal in Serie leer aus.

Norwegen favorisiert

Gelaufen werden gemäß der Länge in der Frauen-Staffel 4x6 Kilometer, den Auftakt machen in diesem Jahr die Männer. Topfavorit ist Norwegen mit den beiden Bö-Brüdern Tarjei und Johannes Thingnes sowie Karoline Offigstad Knotten und Ingrid Landmark Tandrevold. Im Vorjahr landete die deutsche Mannschaft bei der Heim-WM in Oberhof auf Rang sechs.

WM-Zeitplan

Mittwoch, 07.02., 17.20 Uhr: Team Mixed Staffel

Freitag, 09.02., 17.20 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 10.02., 17.05 Uhr: Sprint Männer 10 km

Sonntag, 11.02., 14.30 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 11.02., 17.05 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Dienstag, 13.02., 17.10 Uhr: Einzel Frauen 15 km

Mittwoch, 14.02., 17.20 Uhr: Einzel Männer 20 km

Donnerstag, 15.02., 18.00 Uhr: Single Mixed Staffel

Samstag, 17.02., 13.45 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Samstag, 17.02., 16.30 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Sonntag, 18.02., 14.15 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Sonntag, 18.02., 16.30 Uhr: Massenstart Männer 15 km