Biathlon-WM Franziska Preuß - mit Bronze-Schwung zu Gold? Stand: 13.02.2025 17:13 Uhr

Nach dem Bronze-Erfolg in der Mixed Staffel steht für die Frauen am Freitag der nächste Wettkampf an: Neben den Medaillengewinnerinnen Franziska Preuß und Selina Grotian sind im Sprint über 7,5 km (ab 15.05 Uhr im Ticker mit Videos bei sportschau.de) auch Sophia Schneider und Julia Tannheimer gefragt.

Nicht dabei ist Vanessa Voigt, die in der laufenden Saison schon mit Podestplatzierungen aufzeigen, sich nach einer Erkrankung in der Weihnachtszeit aber nicht mehr rechtzeitig erholen konnte.

Preuß muss Lou Jeanmonnot knacken

Für die DSV-Athletinnen muss alles zusammenpassen, um gegen Lou Jeanmonnot anzukommen. Die französische Dominatorin konnte vier der fünf vergangenen Weltcuprennen gewinnen. Auch ihre Landsfrau Justine Braisaz-Bouchet dürfte ein gewichtiges Wort um den Sieg mitreden.

Dass mit den Französinnen bei Großveranstaltungen immer zu rechnen ist, haben sie bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Nove Mesto mit einem Dreifachsieg eindrucksvoll bewiesen. Julia Simon holte sich Gold, Silber und Bronze gingen an Braisaz-Bouchet und Jeanmonnot. Preuß wurde damals Sechste.

Letzte Einzelmedaille für Preuß liegt zehn Jahre zurück

Kann die Bayerin dieses Mal den Sprung auf das Podium schaffen und ihre so erfolgreiche aktuelle Saison krönen?

Von den acht WM-Medaillen, die Preuß in ihrer Karriere gewinnen konnte, stammt nur eine von einem Einzelrennen. 2015 gewann sie bei der WM in Kontiolahti Silber im Massenstart. Zehn Jahre später ist sie in der besten Form, um das Warten auf eine weitere Einzelmedaille zu beenden.

Freudentränen nach Mixed-Staffel-Medaille

Preuß geht voller Selbstvertrauen und formstark an den Start - die Erwartungen an sich selbst sind dementsprechend groß: "Wenn man die letzten Wochen fast in jedem Rennen auf dem Podium war, wäre es schon eine Enttäuschung, wenn man es zur WM nicht schafft. Es ist schon das Ziel, eine Einzelmedaille mit heimzunehmen ", sagte sie.

Nach dem Bronze-Erfolg am Dienstag mit der Mixed-Staffel vergoss Preuß Freudentränen: "Ich hab nach dem Rennen wirklich gespürt, wie der Druck von mir abgefallen ist" , sagte die 30-Jährige. Und auch Sportdirektor Felix Bitterling hob in Lenzerheide die Bedeutung der Mixed-Staffel-Medaille hervor: "Alles, was jetzt noch kommt, ist mit Sicherheit leichter, als die erste Medaille zu gewinnen" , sagte Bitterling.