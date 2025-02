Biathlon-WM Erstes Rennen, erste Medaille für deutsches Team Stand: 12.02.2025 15:38 Uhr

Glänzender Auftakt für das deutsche Team bei der Biathlon-WM in Lenzerheide. In der Mixed-Staffel schaffte es das DSV-Quartett am Mittwoch (12.02.2025) beim Sieg von Frankreich auf den dritten Rang.

Selina Grotian, Franziska Preuß, Philipp Nawrath und Justus Strelow hatten im Ziel 1:18,4 Minuten Rückstand auf die alten und neuen Weltmeister aus Frankreich. Silber ging überraschend an Tschechien, die auf der Schlussrunde noch das deutsche Team abfingen.

Zwei Mal zwei für Grotian

Für das deutsche Team eröffnete Selina Grotian das Rennen und setzte sich gleich mal Direkt auf der ersten Runde gab es einen Schreckmoment Die Schwedin Anna Magnusson und Julia Simon kamen sich bei einer Abfahrt in die Quere und stürzten. Simon verlor dabei ihre Skistöcke und musste ein paar Meter ohne die Unterstützung laufen, wurde aber nach kurze Zeit von einem Betreuer mit neuem Material versorgt.

Grotian musste beim ersten Schießen zwei Zusatzpatronen benutzen und reihte sich damit zunächst als Neunte wieder ein mit knapp 15 Sekunden Rückstand auf die führende Finnin. Auf dem Weg zum Stehendschießen konnte sich den Rückstand halbieren, schoss aber wieder zwei Mal daneben. Damit lag sie weiter 17 Sekunden hinter Suvi Minkkinen, die erneut fehlerfrei blieb, nun aber Druck von Simon bekam. Die Französin zog auf dem Weg zum ersten Wechsel vorbei und übergab als erste.

Jeanmonnot läuft der Konkurrenz davon

Knapp 20 Sekunden dahinter übergab Grotian als Sechste auf Franziska Preuß, die nun versuchte nach vorne zu ihrer großen Konkurrentin in diesem Winter, Lou Jeanmonnot, aufzuschließen. Aber die Französin vorne machte mächtig Druck, baute ihren Vorsprung bis zum Liegendschießen auf 27 Sekunden aus und hatte nach einer Schnellschusseinlage sogar 33 Sekunden Polster. Preuß musste einmal nachladen und machte sich als Sechste mit 41 Sekunden Defizit in die Spur.

Als Jeanmonnot beim zweiten Anschlag nach einem Nachlader den Schießstand schon wieder verlassen hatte, kamen erst ihre Konkurrentinnen um Preuß und die Italienerin Dorothea Wierer. Wieder musste Preuß einmal nachladen, somit war sie 51 Sekunden hinter Frankreich und zehn Sekunden hinter dem Podest. Bis zum Wechsel verlor Preuß weitere drei Sekunden und übergab als Vierte auf Philipp Nawrath.

Nawarath vermeidet die Strafrunde

Aber auch der konnte auf Frankreich nicht wirklich Boden gutmachen. Eric Perrot lief zügig und blieb auch am Schießstand fehlerfrei. Nawrath musste zwei Extrapatronen verwenden, schob sich aber hinter Frankreich und Tschechien auf den dritten Rang. Gold war nun schon über eine Minute weg, Silber knappe zehn Sekunden. Der Vorsprung auf Rang vier betrug 17 Sekunden.

Für Frankreich lief es auch im sechsten der acht Schießen wie am Schnürchen, die Goldmedaille nahm immer mehr Form an. Nawrath konnte den Rückstand zwar verkürzen, beim Schießen konnte er aber gerade so die Strafrunde vermeiden. Weil auch der Tscheche Vitezslav Hornig alle drei Nachlader benötigte, war nun Italien wieder auf Rang zwei, knapp gefolgt von Tschechien und Deutschland.

Strerlow ballert das Team zu Silber

Umgeben von seinen beiden Kontrehenten machte sich Justus Strelow als letzter Deutscher auf die Reise. Die Goldmedaille war bei knapp anderthalb Minuten Rückstand nur noch bei gravierenden Fehlern von Emilien Jacquelin möglich. Doch der Franzose wollte den Gegner diesen Gefallen nicht tun. Seinen einen Nachlader konnte er sich liegend locker leisten. Dahinter setzte sich Schnellschütze Strelow mit einer Weltklasse-Schießeinlage zunächst von seinen Kontrahenten ab und war nun mit knapp 17 Sekunden Vorsprung Zweiter.

Frankreich musste plötzlich noch einmal um die erfolgreiche Titelverteidigung zittern, weil Jacquelin plötzlich mehrere Fehler schoss. Einmal musste er in die Strafrunde, dennoch war die Goldmedaille nicht mehr gefährdet. Dahinter blieb Strelow fehlerfrei und musste die Medaille nur noch nach Hause laufen. Doch von hinten rauschte Michal Krcmar heran. Und auch Norwegen war noch im Rennen. Strelow aber konnte mit letzter Kraft den dritten Rang ins Ziel retten.