Zeitplan, Kader, Favoriten Alles zur Biathlon-WM in Lenzerheide Stand: 12.02.2025 10:29 Uhr

Die Biathletinnen und Biathleten suchen in Lenzerheide ihre neuen Weltmeister. Wann finden die Rennen statt? Wer hat die besten Chancen? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt es hier.

Wann und wo findet die Biathlon-WM statt?

Vom 11. bis 23. Februar gehen die Skijägerinnen und Skijäger in Lenzerheide im Schweizer Kanton Graubünden auf Medaillenjagd. Erst zum zweiten Mal nach der Weltmeisterschaft der Frauen 1985 finden die Titelkämpfe in der Schweiz statt. Bei der Wahl des Austragungsortes hatte sich Lenzerheide im November 2020 gegen den Wintersportkomplex Raubitschy nahe der belarusischen Hauptstadt Minsk durchgesetzt.

Was ist das Besondere an Lenzerheide?

In der Wettkampfanlage auf 1.400 Meter über N.N. hat erst einmal ein Biathlon-Weltcup stattgefunden. Im Dezember 2023 war die Weltelite hier zu Gast, nachdem zuvor der IBU-Cup und der IBU-Junior-Cup mehrfach Station gemacht hatten. Auch die Langläufer kennen das Areal. Die Tour de Ski war bei fünf ihrer Auflagen in Lantsch/Lenz zu Gast.

Die 2013 errichtete und bis 2017 modernisierte Roland Arena bietet im Stadion und an der Strecke Platz für zusammen etwa 15.000 Zuschauer.

Wie viele Entscheidungen gibt es?

In zwölf Disziplinen werden die neuen Weltmeister gesucht. Den Auftakt macht die Mixed-Staffel, den Abschluss bilden die Massenstarts. Dazwischen gibt es die Sprints, die Verfolgung, die Einzel, das Single-Mixed und die Staffeln.

Zeitplan der Biathlon-WM Datum Entscheidung In der Sportschau Mi., 12. Februar (14:30 Uhr) Mixed-Staffel (4 × 6 km) Im Ticker Fr., 14. Februar (15:05 Uhr) Sprint Frauen (7,5 km) Im Ticker Sa., 15. Februar (15:05 Uhr) Sprint Männer (10 km) Im Ticker So., 16. Februar (12:05 Uhr) Verfolgung Frauen (10 km) Im Ticker So., 16. Februar (15:05 Uhr) Verfolgung Männer (12,5 km) Im Ticker Di., 18. Februar (15:05 Uhr) Einzel Frauen (15 km) Im Ticker Mi., 19. Februar (15:05 Uhr) Einzel Männer (20 km) Im TV, Livestream & Ticker Do., 20. Februar (16:05 Uhr) Single-Mixed-Staffel (4 × 3 km + 1,5 km) Im TV, Livestream & Ticker Sa., 22. Februar (12:05 Uhr) Staffel Frauen (4 × 6 km) Im TV, Livestream & Ticker Sa., 22. Februar (15:05 Uhr) Staffel Männer (4 × 7,5 km) Im TV, Livestream & Ticker So., 23. Februar (13:45 Uhr) Massenstart Frauen (12,5 km) Im TV, Livestream & Ticker So., 23. Februar (16:05 Uhr) Massenstart Männer (15 km) Im TV, Livestream & Ticker

Wie lief es bei der vergangenen WM?

2024 war das tschechische Nové Město na Moravě Ort der interkontinentalen Titelkämpfe. Dabei waren vor allem Frankreich und Norwegen die dominierenden Länder. Bei den Männern holten Johannes Thingnes Bö (Verfolgung, Einzel und Massenstart) und Sturla Holm Laegreid (Sprint) die Titel in den Individualrennen. Die Staffel gewann etwas überraschend Schweden. Bei den Frauen gewann Julia Simon Sprint und Verfolgung, ihre französische Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet sicherte sich Massenstart-Gold. Im Einzel war Lisa Vittozzi aus Italien die schnellste. Die Frauen-Staffel sicherte sich Frankreich, ebenso wie die Mixed-Staffel und das Single-Mixed.

Mit seinem 20. WM-Titel schloss Bö in Nové Město zu seinem Landsmann und Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen auf. In Lenzerheide kann sich der 31-Jährige, der nach der Saison seine Karriere beenden wird, bei seinen letzten Weltmeisterschaften den alleinigen Rekord schnappen.

Aus deutscher Sicht war die WM in Tschechien bestenfalls solide. Mit drei Podestplatzierungen wurde zwar die Ausbeute von Oberhof 2023 bestätigt. Ein Titel aber fehlte in der Sammlung. Rang zwei von Janina Hettich-Walz im Einzel war das beste Resultat. Dazu kamen Bronze für die Frauen-Staffel und Benedikt Doll (ebenfalls im Einzel).

Wer ist dabei im DSV-Aufgebot?

Bei den deutschen Männern gibt es keine große Überraschung, die etatmäßigen Weltcup-Starter sind fit und haben deshalb das WM-Ticket bekommen. Etwas komplizierter gestaltete sich die Situation bei den Frauen. Während schon seit Saisonbeginn klar war, dass Hettich-Walz wegen ihrer Schwangerschaft in diesem Jahr keine Rennen bestreiten wird und damit auch nicht an der WM teilnehmen wird, ergab sich durch den kurzfristigen Ausfall von Vanessa Voigt eine weitere Lücke im Aufgebot. Voigt wird aufgrund der Nachwirkungen eines Atemwegsinfekts zur Weihnachtszeit in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten.

Männer: Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Danilo Riethmüller, Justus Strelow

Frauen: Selina Grotian, Franziska Preuß, Johanna Puff, Sophia Schneider, Julia Tannheimer

Wer sind die Favoriten?

Bei den Männern wird sicherlich Norwegen mit Johannes Thingnes Bö und dem Weltcupführenden Laegreid den Ton angeben. Aber auch die Franzosen haben ihre Ansprüche zuletzt immer wieder unter Beweis gestellt. Der Italiener Tommaso Giacomel wird sicherlich zeigen wollen, dass sein Sieg in Ruhpolding keine Eintagsfliege war. Die DSV-Männer haben am ehesten in der Staffel Chancen auf Edelmetall.

Bei den Frauen kann man gespannt sei, ob das Dauerduell zwischen Franziska Preuß und ihrer französischen Kontrahentin Lou Jeanmonnot weitergehen wird. Jeanmonnot hat vier der vergangenen fünf Rennen gewonnen und damit den Rückstand auf Preuß im Kampf um das Gelbe Trikot zusammenschmelzen lassen. Die DSV-Skijägerin kommt in diesem Jahr auf zwei Siege. Gemeinsam mit Selina Grotian (Sieg im Massenstart von Annecy) und ihren Kolleginnen gilt sie auch als eines der favorisierten Teams in der Frauen-Staffel.

Wie kann man die Biathlon-WM bei sportschau.de verfolgen?

Die Sportschau bietet zu allen Rennen einen ausführlichen Liveticker, Rennberichte und Highlight-Videos an. Zudem gibt es die Wettkämpfe der zweiten Woche live im Ersten und im Stream, in der ersten Woche überträgt das ZDF.