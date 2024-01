DSV verkündet Aufgebot Entscheidung gefallen: Diese deutschen Biathleten fahren zur WM Stand: 23.01.2024 14:00 Uhr

Benedikt Doll und Franziska Preuß führen das deutsche Aufgebot für die Biathlon-Weltmeisterschaften in Nove Mesto an.

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag (23.01.2024) bekannt gab, werden jeweils sechs Männer und Frauen die Reise nach Tschechien antreten. Im Vergleich zur Generalprobe am vergangenen Wochenende in Antholz gibt es keine Veränderungen im DSV-Kader.

Keine Überraschung bei den Männern

Neben Ex-Weltmeister Doll stehen damit Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Roman Rees und Justus Strelow im Männer-Team, das in diesem Winter bereits vier Siege in Einzelrennen gefeiert hat. Danilo Riethmüller, der in Südtirol den kranken Horn ersetzt hatte, und David Zobel erhielten trotz erfüllter Norm kein WM-Ticket.

DSV setzt auf zwei Youngster

Bei den Frauen ruhen die Hoffnungen vor allem auf Preuß. Hinter der deutschen Nummer eins komplettieren Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider sowie die beiden Nachwuchstalente Selina Grotian und Johanna Puff das deutsche Aufgebot.

" Das WM-Team wird sich nächste Woche zur letzten Vorbereitung in Ridnaun treffen und von dort gemeinsam nach Nove Mesto anreisen" , sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling. Bei der vergangenen WM in Oberhof hatte die mittlerweile zurückgetretene Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick mit ihrem Sieg im Sprint die einzige deutsche Goldmedaille gewonnen.

Das deutsche Aufgebot im Überblick

Männer

Benedikt Doll (Breitnau)

Philipp Horn (Frankenhain)

Johannes Kühn (Reit im Winkl)

Philipp Nawrath (Nesselwang)

Roman Rees (Schauinsland)

Justus Strelow (Schmiedeberg)

Frauen

Franziska Preuß (Haag)

Selina Grotian (Mittenwald)

Janina Hettich-Walz (Schönwald)

Johanna Puff (Bayrischzell)

Sophia Schneider (Oberteisendorf)

Vanessa Voigt (Rotterode)