Johannes Kühn Dritter bei Sprint-Sieg von Maillet

Kühns schnelle letzte Runde zum Podium

Kühn reckte noch einmal die Faust in die Höhe, bevor er kurz hinter der Ziellinie in sich zusammensackte. Ein Fehler im Liegendschießen, eine gute Laufleistung - so sicherte er sich die zwischenzeitliche Führung vor Emilien Jacquelin. Vor allen Dingen auf der letzten Runde war Kühn schnell unterwegs und sparte so wichtige Sekunden ein.

Wie gut die Zeit des 30-Jährigen war, zeigte sich als Sebastian Samuelsson ins Ziel kam und sich knapp hinter Kühn einsortierte. Der Schwede hatte lange das Rennen dominiert, bis er sich im letzten Schießen zwei Fehler leistete. Kurz darauf übernahm Maillet die Führung von Kühn. Der Franzose war fehlerfrei geblieben.

Nawarath bringt Kühn-Podium in Gefahr

Erst Andersen konnte sich zwischen Kühn und Maillet schieben. Auch der Norweger war fehlerfrei beim Schießen. Am Ende lag er gut zehn Sekunden vor Kühn. Damit blieb Kühn auf Podiumskurs. Größte Gefahr für diese Top-Platzierung: Teamkollege Philipp Nawrath.

Auch er hatte sich nur einen Schießfehler geleistet, lag vor der letzten Runde vor Kühn. Doch dort war der Niederbayer zu schnell unterwegs gewesen. Nawarath wurde am Ende Siebter und sicherte sich dadurch eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung.

Lesser mit Instagram-Aktion

Erik Lesser, der kürzlich sein Karriereende verkündet hatte, verpasste mit Rang zwölf knapp die besten Zehn. " War akzeptabel. Stehend war ärgerlich, dass ich mich nicht belohnt habe. Aber das ist ein Sprint, den kann ich dieses Jahr mitnehmen ", sagte Lesser im ZDF.