Bei seinem letzten Staffeleinsatz zeigte Lesser, der nach dieser Saison seine Karriere beenden wird, erneut seine Klasse als Startläufer. Fehlerfrei bewältigte er beide Schießen und ging als Führender auf die Schlussrunde. Und es gelang dem 33-Jährigen, die Führung zu behaupten, er übergab mit 8,9 Sekunden Vorsprung auf die österreichische Staffel an Roman Rees.

"Ich bin sehr zufrieden. So habe ich es mir gewünscht und ich freue mich, dass es auch so gekommen ist ", sagte Lesser im ZDF: "Ich freue mich über jedes Rennen, das noch kommt, und versuche jetzt noch überall Spaß zu haben. Die letzten acht Rennen will ich alles aufsaugen und vielleicht kommt ja noch ein bissschen was dabei rum."