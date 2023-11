Biathlon in Östersund Franziska Preuß als Schlussläuferin - So startet die DSV-Staffel Stand: 28.11.2023 12:42 Uhr

Nach dem erfolgreichen Start in den Biathlon-Winter wollen die deutschen Skijägerinnen in der Staffel an diese Leistung anknüpfen. Am Dienstag gab der DSV das deutsche Aufgebot bekannt.

Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Franziska Preuß sind für das erste Weltcup-Staffelrennen der Saison nominiert worden. Gelaufen wird am Mittwoch ab 15.20 Uhr über 4 x 6 Kilometer im tief verschneiten Östersund.

Preuß, Voigt und Co und die gestiegene Erwartungshaltung

Nach dem fabelhaften Auftakt - Preuß (Platz zwei) und Voigt (Platz drei) hatten im Einzel für Furore gesorgt - soll nun auch im Team nachgelegt werden, zumal auch Schneider als Fünfte überzeugte. Kein Wunder, dass die Erwartungen an das deutsche Team gestiegen sind. Bundestrainer Kristian Mehringer möchte sich davon aber nicht beirren lassen. "Druck haben wir eigentlich immer. Wir wollen immer das Beste geben."

Härteste Konkurrenten um das Podest werden wie im letzten Winter Norwegen, Schweden und Frankreich sein. Bundestrainer Mehringer glaubt, dass seine Mannschaft ein gutes Wort mitreden können wird. "Sie haben bewiesen, dass sie es können."

Zwei Neue im Staffelteam

Das Staffelteam verzeichnet zwei Neuzugänge im Vergleich zum letzten Wettbewerb in Östersund. Im vergangenen Winter fehlten Preuß und Schneider. Angeführt von Denise Hermann-Wick, die inzwischen ihre Karriere beendet hat, lief die Auswahl um Hettich-Walz, Anna Kebinger und Voigt auf Platz drei in Schweden hinter Norwegen und Frankreich.

Staffelergebnis der letzten Saison ausbaubar

Es war eine von vier Podestplatzierungen für die deutsche Frauen-Staffel. In Kontiolahti und Ruhpolding reichte es zu Platz zwei, in Anthholz und Östersund wurden die Deutschen Dritte. Höhepunkt war die Silbermedaille bei der Heim-WM in Oberhof. In der Gesamtwertung reichte es am Ende nur zu Platz vier. Diese Bilanz wollen die deutschen Biathlon-Frauen in diesem Winter ausbauen.

mit Material von sid/dpa