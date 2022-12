Biathon-Weltcup in Kontiolahti Biathletin Hauser gewinnt Frauen-Sprint - Weidel fehlen 2,4 Sekunden Stand: 03.12.2022 15:15 Uhr

Starkes deutsches Ergebnis beim Biathlon-Sprint der Frauen in Kontiolahti: Vier deutsche Athletinnen schafften es in die Top-Ränge, das Podest verpassten sie aber. Der Sieg ging nach Österreich.

Von Dirk Hofmeister

Die Österreicherin Lisa Theresa Hauser hat den Biathlon-Sprint von Kontiolahti gewonnen. Beim 7,5-Kilometer-Rennen am Samstag (03.12.2022) in Finnland feierte die 28-Jährige mit einem fehlerfreien Schießen ihren vierten Weltcup-Sieg. Hauser verwies dabei Lisa Vittozzi aus Italien (1 Schießfehler/ + 17,3 Sekunden) und Linn Persson aus Schweden (0 Fehler/ + 24,2 Sekunden auf die Plätze.

Vier Deutsche in den Top elf

Die deutschen Biathletinnen verpassten das Podest - knapp. Nur 2,4 Sekunden fehlten Anna Weidel. Die Beste aus dem DSV-Team kam mit fehlerfreiem Schießen durch und wurde letztlich Fünfte (+ 26,6 Sekunden). Denise Herrmann-Wick kam nach einer Strafrunde auf Rang sechs (+ 31,6 Sekunden). Für eine Überraschung sorgte Sophia Schneider als Achte (+ 34,2 Sekunden). Vanessa Voigt wurde gute Elfte (+ 39,6 Sekunden). Das deutsche Frauen-Team geht so am Sonntag (04.12.2022) mit vier Podestkandidatinnen in die Verfolgung von Kontiolahti.

Weidel fehlerfrei auf Rang fünf

Nach dem letzten Schießen lag Anna Weidel noch auf Podestkurs: Die Kufsteinerin verließ als Drittbeste den Schießstand. Auf der Schlussrunde verlor sie dann aber noch entscheidende Sekunden gegen die laufstärkere Konkurrenz aus Italien und Schweden. Platz fünf ist aber das beste Weltcup-Ergebnis der 26-Jährigen.

Herrmann-Wick nach einer Strafrunde Sechste

Für Herrmann-Wick ging es nach Rang sechs im Einzel von Mittwoch (30.11.2022) noch knapper zu. Die Sächsin war in der Loipe mit der viertbesten Laufzeit stark, leistete sich aber beim letzten Schießen einen Fehler. Der dritte Schuss ging daneben, und auch beim letzten Schuss des Stehendanschlags musste die frühere Langläuferin kämpfen. Nach Neuaufbau des Anschlages brachte Herrmann-Wick die Kugel ins Schwarze. Nach 150 Extrametern der Strafrunde wurde Herrmann-Wick im Ziel letztlich Sechste.

Schneider erstmals in den Top 10

Richtig überraschen konnte Sophia Schneider. Die 25-jährige Bayern wurde mit einem Schießfehler Achte. In ihrem achten Weltcuprennen kam Schneider damit zum besten Ergebnis ihrer Karriere.

Voigt läuft in die Top 15

Vorn dabei war auch Vanessa Voigt, die Überraschungs-Vierte vom Einzel. Die Thüringerin griff bis zum letzten Schuss des Stehendandschlags um das Podest. Dieser letzte Schuss ging aber daneben. Voigt wurde letztlich Elfte.

Nicht so gut lief es für Juliane Frühwirth, die mit drei Fehlern jenseits der Top 50 als 52. ins Ziel kam.

Erkältung: Preuß fehlt

Von den sechs deutschen Startplätzen konnten die deutschen Frauen nur fünf in Anspruch nehmen. Franziska Preuß musste nach dem Einzel und der Staffel auch das Sprintrennen absagen. Die Ruhpoldingerin hatte in Finnland nach Aussage der Teamärzte mit "gereizten Atemwegen und Husten" zu kämpfen. Ihren Einstieg in die Saison peilt sie nun für das kommende Wochenende im österreichischen Hochfilzen an.