Weltcup in Kontiolahti Preuß auch im Sprint nicht am Start Stand: 02.12.2022 17:10 Uhr

Franziska Preuß wird in Kontiolahti nicht mehr an den Start gehen. Die Biathletin leidet an gereizten Atemwege und möchte im Hinblick auf die WM nichts riskieren.

Biathletin Franziska Preuß muss beim Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolathi auch auf einen Start im Sprintrennen verzichten.

"Franziska hat anhaltend gereizte Atemwege mit Husten, der sich insbesondere bei hohen Belastungen bemerkbar macht", sagte Teamärztin Katharina Blume nach dem Training . "Deshalb wird, um eine erfolgreiche WM-Saison zu gewährleisten, kein Start mehr erfolgen." Die Weltmeisterschaften finden vom 8. bis 19. Februar in Oberhof statt.

Fünf DSV-Starterinnen im Sprint

Somit gehen Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Juliane Frühwirt, Sophia Schneider und Anna Weidel im ersten Sprintrennen der Saison für Deutschland an den Start. Preuß hatte bereits das 15-Kilometer-Einzelrennen und die Staffel auslassen müssen.

Immer wieder gesundheitliche Rückschläge

Die 28-Jährige wird immer wieder von gesundheitlichen Problemen geplagt. In der Vorbereitungszeit für Olympia knickte sie auf der Treppe um, und musste wochenlang pausieren. Vor dem Beginn der Spiele in Peking hatte sie mit den Folgen einer Corona-Infektion zu kämpfen. Mit der Staffel gewann Preuß dennoch Bronze.

Ihre Ziele für die neue Saison formuliert sie defensiv. "Gesund bleiben, von Woche zu Woche durchpowern können, ohne große Ausfälle. Dass ich es schaffe, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, bei mir zu bleiben und nicht in alte Muster zu verfallen ", sagte die Bayerin.

